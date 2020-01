Escola de Gestão do TCM abre inscrição para diversos cursos gratuitos

Neste mês de janeiro a Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) está com inscrições abertas para cursos gratuitos. Entre as opções estão aulas de Gestão de Pessoas no Setor Público, Matemática Financeira, Introdução ao Direito Administrativo e Marco Regulatório das Organizações Sociais.

Os cursos começam já na primeira semana de fevereiro. Há cursos para os períodos da manhã e tarde. As aulas de Gestão Contratual e de Elaboração e Termo de Referência, Projeto Básico e Edital de Licitação têm período integral. As inscrições podem ser realizadas pelo site (clique aqui).

Fonte e foto: TCMSP/Divulgação