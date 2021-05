Escola Makiguti da Fundação Paulistana abre edital de processo seletivo para atuação na zona norte

A Escola Makiguti, por meio da Fundação Paulistana, da Prefeitura de São Paulo, abre edital para a contratação de 30 profissionais que desejam atuar na área acadêmica. São oportunidades para início imediato e formação de cadastro de reserva nas vagas de coordenador-adjunto; profissional de apoio a atividades acadêmicas e administrativas: secretaria, laboratórios de farmácia e de saúde bucal; inspetor de alunos; técnico de informática; supervisor de curso (farmácia e saúde bucal); orientador e professor de ensino técnico (farmácia, saúde bucal e psicólogo), todos como bolsista, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) no âmbito da bolsa-formação, na região da zona norte da cidade, no Núcleo Norte I, da escola.

Acesse o edital no para saber mais sobre o processo seletivo e a documentação exigida. As inscrições deverão ser feitas presencialmente, de 2 a 8 de junho de 2021, das 10h às 18h, na avenida São João, 473 – 6º andar – Centro de São Paulo.

Expansão e geração de oportunidades

Com sede na Cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo, a Escola Professor Makiguti já qualificou, ao longo de 16 anos de existência, quase 14 mil profissionais para a área de saúde.

“A Escola Makiguti é uma referência no ensino da saúde e todos os equipamentos de saúde da região de Cidade Tiradentes contam com profissionais que passaram pela escola. Por isso, agora, começamos a expandir a atuação e oferecer a excelência em cursos para outras regiões da cidade, ajudando a levar novos profissionais para a área da saúde e transformando a vida dessas pessoas que querem atuar na área, aumentando as possiblidades de geração de renda”, afirma Aline Cardoso, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

A implementação do Núcleo Norte I vai acontecer com aulas no contraturno da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio (EMEFM) Prof. Derville Allegretti, numa parceria intersecretarial, que vai permitir a ampliação da capilaridade da profissionalização técnica.

“A Makiguti que sempre teve a sua força em Cidade Tiradentes, região extremamente carente, se tornou ao longo do tempo referência de ensino. A expansão dela para o município é um ganho não só para os futuros contratados, mas também para a área da saúde da cidade, que vai contar com mais profissionais qualificados com a tradição da Makiguti”, ressalta Maria Eugenia Ruiz Gumiel, diretora geral da Fundação Paulistana.