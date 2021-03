Escolas da rede estadual vão receber quase 230 mil livros com temática étnico-racial

A Secretaria Estadual da Educação adquiriu 229.597 mil livros com temáticas da história da África e cultura negra brasileira que serão distribuídos, a partir de abril, para todas as escolas da rede estadual. O objetivo da ação é promover o debate sobre o racismo estrutural e disponibilizar obras com a perspectiva negra, apresentar autores negros, heróis negros, contribuindo para uma educação antirracista.

Todas as escolas da rede serão contempladas, as que recebem alunos de Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Centros Estaduais de Educação para Jovens e Adultos (Ceejas), Classes Provisórias, Curso de Ensino de Línguas e demais vinculadas.

A relação de livros a ser disponibilizada traz alguns sucessos recentes, como “Uma terra Prometida”, de Barack Obama; Amoras, de Emicida (ambos da Companhia das Letras); Caderno de Rimas do João, de Lázaro Ramos (Editora Pallas); e Colecionador de Pedras, de Sergio Vaz (Editora Global). A variedade de títulos atende todas as etapas de ensino. Por exemplo, ‘Princesas Negras’ para os Anos Iniciais, ‘Zumbi Assombra Quem?’ para os Anos Finais, ‘Parem de nos matar’ para o Ensino Médio e ‘Racismo Estrutural’ para os professores”.