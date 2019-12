Escritório Meira Fernandes recebe Senador e Deputado para debate e confraternização de final de ano

Na manha de sexta (20/12) no escritório Meira Fernandes Gestão e Solução, em sua sala de convenções, foi organizado um café da manhã de confraternização entre amigos de final deste ano e também desejar prosperidade para o ano que chega. Os anfitriões, diretores da Meira Fernandes, Dr. Celso Carlos Fernandes e Dr. Donizete Fernandes, receberam amigos, personalidades políticas, militares e civis.

Em pronunciamento, Dr. Celso agradeceu a todos, que durante todo ano de 2019, puderam estar juntos e fortalecer ainda mais, parcerias e laços de negócios e principalmente, trabalharem em prol da comunidade da Zona Norte, direcionando diretamente estas palavras não só a platéia mas também aos presentes ilustres, Senador Major Olimpio (PSL) e ao Deputado Estadual Tenente Coronel Mecca (PSL), que contribuíram dentro de suas atribuições, inovações políticas e principalmente voltarem suas cadeiras aos problemas que afligem a nossa região. Dr. Celso fez questão ainda de enaltecer a presença do Coronel Velozo que fez parte da mesa. Coronel Velozo, com um currículo brilhante na Policia Militar do Estado de São Paulo, nasceu na Freguesia do Ó, e durante 35 anos de carreira, comandou áreas como Campo Limpo, Morumbi, Jardins, Lapa, Pirituba e Perus, além da Pólicia de Trânsito. O coronel é ex-presidente da escola Camisa Verde e Branco.

Dr. Celso, explanou sobre a dedicação do Coronel Velozo, mesmo na reserva, nas questões da segurança pública, bem como de sua preocupação eminente em contribuir assiduamente nas soluções de problemas que afligem a população da Zona Norte e de toda cidade.

Já o Dr. Donizete, em suas palavras, ressaltou a importância de termos pessoas em nossa região que se preocupam em trabalhar nas questões emergentes de nossa população, e lembrou que no próximo ano teremos eleições municipais: ” é o momento e a oportunidade de mudarmos o contexto político de nossa cidade, elegendo candidatos que realmente pensem no coletivo social, e não a velha política do coronelismo, políticos que exercem cargos legislativos e executivos para si e não para aqueles que realmente os colocaram lá”.

Dr. Donizete, explanou ainda sobre a importância de exercermos a verdadeira cidadania, sabendo escolher com inteligência os candidatos, avaliando suas propostas, sua conduta e seu currículo de vida pública e privada, sabendo assim identificar o caráter de cada um, e com isso escolher aqueles que realmente tem algo de concreto para oferecer a população no geral. Dr. Donizete complementa: “temos que mostrar a população que chega de pegar o santinho no chão no dia da eleição e votar por votar. Temos que aflorar a consciência cívica em cada um de nós. Pois se ontem e hoje a política não supriu as necessidades coletivas, é culpa nossa mesmo!” finaliza.

O Senador Major Olimpio (PSL) agradeceu aos anfitriões que sempre abriram as portas deste importante escritório para debates e discussões de soluções de questões sociais da região e da cidade, e sempre que for convidado para esta finalidade estará presente. O Senador afirma que estas mudanças políticas e a consciência cívica da população já esta mudando, e prova disso foi a última eleição, que excluiu do executivo e legislativo políticos que governavam para si, alicerçados em ideologias antagônicas às verdadeiras necessidades do país. Com isso temos um novo Presidente e uma renovação de mais de 50% do Congresso Nacional. O Senador estima ainda que nas eleições municipais para o próximo ano não será diferente, a Câmara sofrerá um revés de, pelo menos, 50% de novos vereadores. Olimpio afirma que aqueles que lá estão há 6 ou 7 mandados legislativos correm um sério risco de não se elegerem e isso demonstrará que a população está cansada de políticos que olham para seu umbigo e governam de forma ambígua, sem práticas efetivas e concretas que vão de encontro as verdadeiras necessidades da população.

Olimpio ressaltou, que ainda há muito por fazer, e que não é fácil enfrentar as dificuldades impostas pela velha política que ainda mantém suas raízes fincadas no país, mas que é um trabalho de paciência e de muita perseverança em suas convicções políticas e partidárias, sempre exercendo seu papel como legislador buscando atender o que é democrático, justo e principalmente, que vá de encontro aos anseios de toda nação.

Já o Deputado Tenente Coronel Mecca (PSL) compactuou com as palavras do Senador, e disse que essas mudanças estão latentes também na Assembléia Legislativa com uma renovação de 55% das cadeiras de Deputados. O Deputado falou que essas mudanças vão de encontro a uma nova transformação política no país, e que trarão resultados significantes com o passar do tempo, ganhando assim toda a população com uma nova maneira de fazer política, legislando para a comunidade, independente de partido e ideologias que pertença esse novo político que lá está chegando, seja na Câmara Municipal, na Assembléia Legislativa ou no Congresso Nacional.

O Senador Major Olimpio e o Deputado Ten. Coronel Mecca, fizeram questão de historiarem seus tempos na Polícia Militar ao lado do Coronel Velozo, que são amigos desde a época de Academia. Ressaltaram a virtude e o comprometimento como policial durante sua carreira e principalmente a maneira ilibada de comando quando esteve a frente desta função como comandante de milhares de homens da corporação. “O respeito e admiração que o coronel Velozo ganhou ao longo de sua carreira, de seus comandantes e subordinados são prova disso.” concluem o Senador e Deputado.

No final o Coronel Velozo agradeceu mais uma vez a recepção e o convite do Dr. Celso e Dr. Donizete, por participar desta confraternização e assim ter a oportunidade de abraçar verdadeiros amigos que ganhou ao longo de sua vida militar e pessoal. Coronel Velozo, diz que uma grande preocupação que tem é em dedicar e oferecer sua experiência de vida em favor da comunidade. É conhecedor das necessidades da população paulistana, e do que é necessário enfrentar para tentar supri-las.

Indagado sobre uma possível candidatura municipal, o Coronel Velozo manteve-se cauteloso, e disse que é uma possibilidade, já que convites existem, mas que ainda é cedo para decidir, porém anseia em ajudar a população de alguma forma, “e se esse for o caminho, porque não?” afirma Velozo.

A mesa composta pelos anfitriões Dr. Celso Carlos Fernandes e Dr. Donizete Fernandes, Senador Major Olimpio, Deputado Estadual Ten. Coronel Mecca e Coronel Velozo, ao final desejaram a todos os presentes uma Feliz Natal e uma Ano Novo repleto de realizações e conquistas!

Dr. Donizete Fernandes, Dr. Celso Carlos Fernandes, Coronel Velozo, Senador Major Olimpio (PSL) e o Deputado Estadual Ten. Coronel Mecca (PSL)