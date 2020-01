Escuridão na av. Guilherme Cotching causa insegurança nos moradores da região

A avenida Guilherme Cotching, Vila Maria, é lembrada por ser o centro comercial e de entretenimento de muitos moradores da zona norte. No entanto, segundo os moradores e comerciantes locais, a falta de iluminação na via cria uma sensação de insegurança para quem frequenta o local.

De acordo com Márcio Luiz Schmith, dono da loja SurfXpress, a avenida “sempre foi mal iluminada”, no entanto, com o passar do tempo “os postes [da calçada] foram estragando e ficaram só os do meio da ilha. Ela [a luz] é muito fraca”. Por conta dessa escuridão, o empresário declara que após às 17h não presencia mais movimentação de pessoas no local.

Segundo Márcio, a pouca iluminação facilita os assaltos e furtos na região. O empresário revelou que já teve um tênis furtado de sua loja. No entanto ele não foi a única vítima, em outras ocasiões o lojista presenciou roubo de bicicleta e assaltos em lojas, como na Americanas, Chilli Beans, Isabela, Boticário e entre outras.

Para o Beto Freire, vice-presidente do Conseg Vila Maria, a solução é simples: “Precisamos colocar lâmpadas de LED no lugar das lâmpadas de vapor de mercúrio, e instalar as luminárias mais baixas viradas para o lado da calçada”. Segundo o vice-presidente, a medida iria “melhorar consideravelmente a segurança dos pedestres”.

Assim como Márcio, Beto destaca que a escuridão desperta o medo nas pessoas: “sensação de insegurança é maior que a violência [na avenida] em si”. Por trabalhar a noite, ele revela que: “às 19h, [a avenida] praticamente fica deserto por conta da iluminação precária”.

Ambos os entrevistados afirmam que, melhorando a iluminação, haverá mais movimentação nas ruas e nos comércios locais “isso impacta diretamente na criação de novos postos de trabalho”, diz Beto.

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

O membro do Conseg declarou que conversou ” há pouco tempo” com o subprefeito de Vila Maria/Vila Guilherme, Dário José Barreto, que respondeu, na ocasião, “seria feito em breve [a troca de iluminação]”.

Por sua vez, a subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme respondeu ao Jornal SP Norte que a responsabilidade do serviço é da ILUME (Departamento de Iluminação Pública). A administração regional está restrita a, apenas encaminhar pedidos ao órgão para que realizem vistorias e estudos com o objetivo de melhorar a iluminação pública.

O que diz a ILUME?

Em nota, a ILUME informou que realizou uma “vistoria em toda a extensão da Avenida Dr. Guilherme Cotching nesta segunda-feira, 27/01, para verificar se havia problema com a rede ou lâmpadas queimadas, mas foi constatado que a iluminação estava em ordem”. No entanto, é fácil de encontrar dezenas de postes sem a lâmpada nas calçadas ao longo da via.

Segundo o órgão a troca de iluminação por modelos com a tecnologia de LED acontece em locais prioritários, “definidos a partir dos índices de criminalidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo”.

O que diz a SSP?

A Secretária de Segurança Pública (SSP) informou que o “patrulhamento na Avenida Guilherme Cotching é realizado por equipes do 5° BPM/M”. Segundo a SSP, uma iluminação eficiente ajuda a coibir a criminalidade: “Para ajudar a Prefeitura, a PM colocou à disposição o Relatório sobre Averiguação de Incidente Administrativo (RAIA), que aponta locais que têm problemas urbanos, como a falta de iluminação”.