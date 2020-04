Espera por gás de cozinha ultrapassa 4 dias

Continua a busca pelo gás de cozinha nas ruas da zona norte. Desde o inicio da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, não se vê muitos lugares abertos vendendo o produto, e quando encontra, o valor do botijão de cozinha pode chegar a R$ 150.

Uma dessas pessoas é a Diana Souza, moradora do Tremembé, que está em busca de gás de cozinha há dois dias, apesar de morar em frente a um depósito de gás, na avenida Sezefredo Fagundes.

“Ontem [quarta-feira (1º)], por volta das 23h, parou um caminhão para abastecer o depósito, porém o mesmo estava fechado” revela Diana, que brinca: “E eu já ia correr doida com o botijão no meio da rua. Eu não, meu marido, claro”.

No entanto, na manhã de hoje (2), Diana ligou para o depósito “um senhor [me] disse que eles não avisaram que iam entregar, e agora está esperando para receber novamente [a entrega de gás]” revela.

Um caso semelhante aconteceu com a Meire Aparecida Rodolpho Campos Ramos, que procurou pelo gás de cozinha por quatro dias: “liguei para o aplicativo ‘Chama’ por várias vezes, [mas] não atende”.

Em razão da necessidade, Meire saiu da Parada Inglesa e se dirigiu à Freguesia do Ó, por conta de uma indicação de seu primo. Ao chegar no endereço, havia uma fila de 100 pessoas com seu botijão de gás aguardando o atendimento: “Muitos idosos na fila, pessoas diabéticas que se manifestaram porque já estavam sentindo mal [por aguardar atendimento]”.

No entanto, um dos funcionários do depósito informou que só conseguiria vender 70 botijões, pois só tinha no estoque essa quantidade: “Quem ficou esperando, depois de 70 pessoas [sic], perdeu tempo” desabafa: “Desrespeito com cidadão, total”.

O que diz o Procon-SP?

O Procon-SP destaca que “consumidor pode fazer uma denúncia em um dos canais de atendimento a distância do Procon-SP para intermediar conflitos e orientar os consumidores e, na medida do possível, devido a esta situação diferenciada em que todos estamos vivenciando, as demandas serão verificadas”.

O que diz o Sindigás?

Em nota à imprensa, o Sindigás esclarece que o preço do botijão de gás é “livre, regulado pelo mercado, sem que haja estabelecimento de valores máximos ou mínimos”. A entidade esclarece que o preço médio do gás de São Paulo é de R$ 70.

A entidade critica o anúncio de autoridades de que a Polícia Militar aplicaria punições para comerciantes que vendem gás de cozinha a mais de R$ 70: “pode levar à punição injustificada de centenas de empreendedores sérios que podem comercializar o produto acima de R﹩ 70, sem que estejam praticando preços abusivos”.

E argumenta: “De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em fevereiro de 2020, o preço médio no estado de São Paulo estava na ordem de R$ 70”.

No entanto, o Sindigás destacou que “é natural que existissem, no período, comerciantes vendendo o botijão tanto por valores acima quanto abaixo desse patamar [R$ 70]”, mas ” repudia toda e qualquer tentativa de prática de preços abusivos”.

Fotos: Meire Aparecida Rodolpho Campos Ramos/Arquivo pessoal

Foto de capa: Marcello Casal/Agência Brasil