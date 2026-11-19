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Nos dias 21 e 22 de novembro de 2026, sábado e domingo, às 16h, com entrada gratuita, a Balangandança Cia. (@balangandanca_cia) apresenta “Presente! feito da gente” no Teatro Municipal Alfredo Mesquita, na Zona Norte de São Paulo. A montagem convida crianças a partir de 3 anos e suas famílias a descobrir novas formas de dançar e brincar com elementos da natureza.

Com direção de Georgia Lengos, o espetáculo transforma folhas secas, sementes, galhos e areia em parte da brincadeira. Em cena, os bailarinos exploram esses materiais e descobrem diferentes maneiras de dançar a cada apresentação. Uma semente pode virar o começo de uma dança, um galho pode inspirar novos movimentos e a areia pode ganhar desenhos e formas inventadas.

Os sons do mar, do vento e de instrumentos musicais completam a experiência e convidam crianças e adultos a soltar a imaginação. A percussão lembra o som das pedras, enquanto a rabeca faz pensar no movimento de riscar e desenhar na areia.

“Presente! feito da gente” propõe uma reflexão sobre a relação entre corpo, natureza e infância. O espetáculo é resultado da pesquisa iniciada em 2014, quando a Balangandança Cia. passou a investigar como as crianças se relacionam com a natureza e como essas experiências podem se transformar em dança. Ao longo de 4 anos, o grupo realizou encontros e brincadeiras com crianças, indígenas Guarani da aldeia Krukutu, em Parelheiros, e moradores da comunidade caiçara de Picinguaba, em Ubatuba.

Em vez de observar as crianças de fora ou reproduzir seus gestos, os artistas participaram das experiências, improvisaram e criaram junto com elas. Essa maneira de pesquisar, que reconhece as crianças como participantes ativas da criação artística, é uma das marcas do trabalho da companhia.

“Quando estávamos com as crianças, uma coisa puxava a outra. Os bailarinos se movimentavam, as crianças inventavam brincadeiras e isso também mexia com a gente. As famílias, pessoas das comunidades e a natureza faziam parte dos encontros. As próprias viagens já eram experiências artísticas, onde havia uma troca de movimentos, brincadeiras e descobertas. Era estar junto, conviver e criar junto com as crianças. Foi desse encontro profundo e a partir dessas memórias – que ficaram inscritas nos corpos dos bailarinos – que o espetáculo nasceu”, explica a diretora Georgia Lengos.

A montagem também propõe um olhar para o corpo como parte da natureza e mostra como o brincar pode nascer de materiais simples, sem a necessidade de brinquedos prontos ou regras rígidas.

As apresentações integram o projeto “Isso aqui é outra coisa”, contemplado pela 39ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo. A iniciativa promove ações artísticas e educativas, além de encontros para discutir o brincar, a improvisação e a criação em dança. O projeto também faz parte do percurso que leva a companhia à celebração de seus 30 anos, em 2027.

Informações: https://www.instagram.com/balangandanca_cia/

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=BYTe1_onDAA&t=111s

Serviço: Espetáculo: Presente! feito da gente

Com Balangandança Cia.

Sinopse: Folhas, sementes, galhos e areia se transformam em convite à dança em Presente! feito da gente, da Balangandança Cia. Em cena, os bailarinos exploram texturas, sons e movimentos inspirados pela natureza, criando brincadeiras e descobertas que despertam a imaginação e revelam novas maneiras de dançar e perceber o mundo. Duração: 55 minutos. Classificação indicativa: A partir de 3 anos. Para toda a família.

Entrada: Gratuita

Quando: 21 e 22 de novembro de 2026, às 16h

Acessibilidade: a apresentação do dia 22 de novembro contará com recurso de Audiodescrição

Onde: Teatro Municipal Alfredo Mesquita – Av. Santos Dumont, 1770 – Santana, Zona Norte de São Paulo – SP, 02012-010. Estacionamento disponível. Acessibilidade física: Sim. Capacidade: 198 lugares

Ficha Técnica – Direção: Georgia Lengos. Elenco criador: Alexandre Medeiros, Clara Gouvêa, Ciro Godoy, Jean Salustiano e Isabel Monteiro. Agradecimento: Alan Sherck. Provocadores: Gandhy Piorski e Dafne Michellepis. Figurinos: Isabela Teles. Desenho de luz: Joyce Drummond. Material gráfico: Fê e Celso Linck. Operação de som: Georgia Lengos. Assessoria de imprensa: Luciana Gandelini de Souza. Produção: Luciana Venâncio / Movecena.