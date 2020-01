Espetáculo Feminino Abjeto 1 estreia sábado (25) no Teatro Alfredo Mesquita

O Teatro Alfredo Mesquita será palco para o peça teatral Feminino Abjeto 1. O espetáculo terá curta duração, com apenas duas apresentações, sendo elas nos dias 25 e 26 de janeiro, sábado e domingo. Ele é um trabalho cênico-performático que investiga o feminino e suas potencialidades.

Através do uso da narrativa e do debate, o espetáculo levanta provocações e desconstrói os papéis e estereótipos já consolidados em nosso imaginário social. A proximidade e o envolvimento com o público também é outro atrativo do espetáculo.

Feminino Abjeto 1

Quando: Dias 25 e 26 de janeiro, sábado, às 21h, e domingo, às 19h

Onde: Teatro Alfredo Mesquita – Av. Santos Dumont, 1770 – Santana

Entrada: R$ 30

Indicação: 16 anos

Foto: Divulgação