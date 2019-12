Espetáculo Frida Kahlo – Viva La Vida no Teatro Alfredo Mesquita promete um novo olhar sobre a artista

No final de semana do dia 20 de dezembro, sexta-feira, o Teatro Alfredo Mesquita apresenta a peça “Frida Kahlo – Viva La Vida” para uma curta temporada. Serão três apresentações que mostra um novo olhar sobre a vida de Frida Kahlo. Entrada a partir de 12 anos. Ingressos R$ 30.

Baseado no texto de Humberto Robles, considerado o maior dramaturgo mexicano vivo e mais montado no mundo, Robles é ativista ligado às causas LGBTQI e luta contra o feminicídio no México. Na ocasião entrevistou vários amigos de Frida Kahlo para a construção do texto.

A história se passa no Dia dos Mortos, época bastante celebrada no país, e Frida prepara um jantar para seus convidados: vivos e mortos. Diego Rivera, Trotsky e artistas contemporâneos da artista passam pela história.

Frida Kahlo – Viva La Vida

Quando: De 20 a 22 de dezembro, sexta-feira e sábado, às 21h, e domingo, às 19h

Onde: Teatro Alfredo Mesquita – Av. Santos Dumont, 1770 – Santana

Entrada: R$ 30

Indicação: 12 anos

Foto: Reprodução