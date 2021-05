Espetáculo infantil premiado é disponibilizado on-line para professores e estudantes

Estudantes e educadores da Rede Municipal de Ensino poderão utilizar em suas aulas materiais audiovisual e pedagógico sobre o premiado espetáculo infantil “A Travessia de Maria e seu irmão João”. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do projeto Academia Estudantil de Letras (AEL) e a Companhia de Teatro Arthur-Arnaldo.

A peça é uma adaptação do conto João e Maria, a partir da versão do escritor Neil Gaiman. E recebeu o prêmio de melhor espetáculo infantil na categoria de reconto em 2019 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). A proposta também foi contemplada com o Prêmio Zé Renato, da Secretaria Municipal de Cultura, para a circulação por teatros e escolas públicas porém, com a pandemia, a peça teatral foi adaptada para plataforma on-line.

Além do espetáculo em versão audiovisual, foi elaborado um kit pedagógico com propostas de atividades de mediação e uma coleção com sete minidocumentários sobre os bastidores da criação para que os professores e estudantes possam conhecer as peculiaridades da peça. Os vídeos ampliam o olhar dos espectadores, apresentando elementos de criação como figurinos, adereços, cenário, trilha sonora, iluminação e sua adaptação para a tela. As atividades encaminhadas podem ser realizadas por crianças e jovens, antes ou depois de assistirem ao conteúdo.

Para os coordenadores do Projeto Academia Estudantil de Letras na SME, a ação beneficiará os educadores e estudantes que trabalham com teatro e literatura e, em especial, os que aderiram ao projeto nas unidades.

“Eles terão a oportunidade de se inspirar com a estética utilizada pela Cia de teatro, perceber os recursos de criação e, quem sabe, partirem também para a elaboração de uma peça teatral on-line”, comenta Samir Mustapha, um dos integrantes de equipe de coordenação.

Assista à peça “A Travessia de Maria e seu Irmão João” e acesse o kit materiais até 14 de maio.