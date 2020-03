Espetáculo no Teatro Alfredo Mesquita conta história real sobre prisioneiros em Holmesburg

Tudo que é baseado em fatos chama mais atenção do público, e é exatamente essa proposta do espetáculo “Inferno – Um interlúdio expressionista” que se apresentam no Teatro Alfredo Mesquita. A peça retrata um episódio trágico da história mundial, ela entra em cartaz em março (21/03) e a entrada custa R$ 30.

O espetáculo retrata a atrocidade que ocorreu em uma prisão em Holmesburg, Pennsylvania, em 1938. Um grupo de 25 presos realizou uma greve de fome e como punição foi trancado em uma cela fechada com vapor aquecido. Quatro deles morreram assados, e quando a notícia da brutalidade foi disseminada por meio dos jornais, a opinião pública americana ficou indignada.

Inferno – Um interlúdio expressionista no Teatro Alfredo Mesquita

Quando: De 21/03 a 12/04, sábado, às 21h, e domingo, às 19h

Onde: Av Santos Dumont , 1770 – Santana

Entrada: R$30,00 (inteira) ou R$15,00 (meia)

Indicação: 16 anos

Foto: Divulgação