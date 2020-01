Espetáculo no Teatro Alfredo Mesquita explora a relação de gênero nos dias atuais

No dia 11 de janeiro, sábado, estreia a peça Feminino Abjeto 2 no Teatro Alfredo Mesquita. O espetáculo promete questionar o que é ser homem e mulher nos dias atuais. Essa reflexão em cima do palco ocorre com performance corporais, retratando esteriótipos e contradições de ambos os sexos.

À procura de entender as fragilidades e forças do masculino, seus elementos tóxicos e magnéticos, os 19 performers narram suas primeiras referências de gênero, recuperam memórias e revistam as relações constituídas, principalmente, a partir dos estereótipos e das contradições da figura materna e paterna.

Feminino Abjeto 2

Quando: De 11 a 19 de janeiro, sábado, às 21h, e domingo, às 19h

Onde: Teatro Alfredo Mesquita – Av. Santos Dumont, 1770 – Santana

Ingresso: R$ 30

Indicação: 16 anos

Foto: Divulgação