Espetáculo “Presente! Feito da gente” faz única apresentação no Teatro Alfredo Mesquita

Na última sexta-feira do mês de fevereiro, 28, o Teatro Alfredo Mesquita recebe o espetáculo de dança “Presente! Feito da gente” para única apresentação. A atração promete divertir o público em uma aventura de movimentos-danças criada a partir da relação entre a natureza, o corpo e o imaginário das crianças.

O espetáculo brinca com a nossa maneira de ver e de nos relacionarmos com os elementos e materiais da natureza que encontramos pelo caminho. Abre espaço para o vasto mundo do brincar e do imaginário que pode surgir a partir do contato corpo e natureza. Elementos como galhos, sementes, areias, folhas secas são disparadores de cenas, motivo de brincadeiras e transformam o espaço cênico a partir de sua manipulação.

Presente! Feito da gente no Teatro Alfredo Mesquita

Quando: 28 de fevereiro, sexta-feira, às 14h30

Onde: Av. Santos Dumont, 1770 – Santana

Entrada: Gratuita

Indicação: Livre

Foto: Divulgação