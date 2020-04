ESPM oferece cursos gratuitos : Mercado e perfil profissional pós-coronavirus

A ESPM SP vai oferecer no próximo mês de maio, cursos totalmente gratuitos através de sua plataforma on-line. Os pocket cursos terão duração de 2 horas, e os interessados precisam fazer sua inscrição previamente.

Entre os cursos com temáticas-destaques estão: Tendências para inovação nos negócios pós-coronavirus e O profissional pós-coronavirus.

“Estamos enfrentando um momento delicado, e que exige de nós disposição e criatividade. Nessa hora temos que nos dedicar às questões de prazo imediato, resolvendo as demandas que vêm de toda parte. Mas é sempre muito importante cuidarmos do planejamento futuro do negócio. Pois, quando as coisas voltarem à normalidade, você poderá estar numa situação privilegiada se comparada a dos seus concorrentes que, em meio à loucura, não se prepararam antecipadamente. É a hora de deixar um olho no peixe (sobreviver) e o outro no gato (o que vem pela frente, pós-coronavírus)”, afirma o professor, palestrante e especialista em inovação e criatividade, Marcelo Pimenta, quem ministrará os cursos com as temáticas.

O curso de “Tendências para inovação nos negócios pós-coronavirus” acontece no dia 25 de maio, das 16h às 18h. Já o curso “O profissional pós-coronavirus” acontece dia 27 de maio, no mesmo horário.

Em parceria com outros especialistas do mundo dos negócios e da educação, o professor Marcelo Pimenta tem oferecido uma série de materiais gratuitos em suas redes sociais. São lives e discussões de diferentes ângulos com o objetivo de auxiliar empreendedores e profissionais que buscam colocação e recolocação no mercado de trabalho.

Para se inscrever é necessário acessar os links https://www.espm.br/gratuito/tendencias-para-inovacao-nos-negocios-pos-coronavirus/ e https://www.espm.br/gratuito/o-profissional-pos-coronavirus/. Por e-mail os inscritos receberão os links e as instruções para acesso.

Sobre Marcelo Pimenta

Inovador e criativo se tornou empreendedor logo depois da faculdade. Foi se colocando à frente de vários negócios bem-sucedidos que descobriu que, para inovar não existe receita e sim um princípio básico: a prática.

Depois de pesquisar bastante o assunto e de aplicar o que aprendeu, encontrou ferramentas práticas que fazem toda a diferença no dia-a-dia e se tornou um especialista em descomplicar a inovação.

Professor da pós-graduação da ESPM SP, consultor credenciado do SEBRAE desde 2010, palestrante de grandes eventos, como o TEDx e cocriador do Protagonistas, Marcelo Pimenta é, antes de tudo, um profissional que se dedica a apoiar empreendedores, empresários e alunos para que recuperem sua confiança criativa e possam inovar nos negócios, nos projetos e na vida.

Conteúdos gratuitos – Além das palestras, aulas e cursos, Marcelo Pimenta disponibiliza gratuitamente materiais sobre criatividade e inovação em seus diferentes canais. No youtube https://www.youtube.com/palestrantemarcelopimenta, é possível ter acesso infinidade de ferramentas em gestão. É possível ter acesso ao conteúdo também em formato podcast, em seu site oficial www.marcelo.pimenta.com.br e o Canal Mentalidades – nas plataformas de áudio Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.