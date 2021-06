Estado de SP garante vacinação de toda sua população até 31 de outubro

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (2) que toda a população adulta do Estado de São Paulo estará vacinada contra COVID-19 até o dia 31 de outubro.

“São Paulo vai concluir toda a vacinação da sua população vacinável até o dia 31 de outubro. Originalmente, a nossa previsão era até 31 de dezembro. Agora nós estamos afirmando que até 31 de outubro todos os brasileiros que residem em São Paulo serão vacinados”, afirmou Doria.

A nova data antecipa em dois meses o prazo inicialmente previsto pelo Governo de São Paulo para concluir a campanha. A projeção foi calculada pelo PEI (Plano Estadual de Imunização) com base nas perspectivas de disponibilidade de vacinas informada publicamente no site do Ministério da Saúde e considera o início do esquema vacinal, que é composto por duas doses conforme as bulas dos imunizantes disponíveis no Brasil.

Prezando pela organização e êxito das operações de logística, distribuição e aplicação das vacinas, o cronograma também será faseado por meses e faixas etárias, dos grupos mais velhos aos mais jovens (confira o calendário-resumo abaixo do texto).

Ainda em julho, a campanha será dedicada aos adultos de 55 a 59 anos entre os dias 1 e 20. Entre 21 e 31 serão imunizados os trabalhadores da Educação com idade entre 18 a 44 anos, completando assim a categoria de profissionais de ensino.

Para agosto, estão previstas mais duas faixas etárias, zerando o público de 45 a 54 anos. No mês de setembro mais três faixas entram no calendário, alcançando as pessoas com idade entre 30 e 44 anos. A campanha deverá ser finalizada em outubro com as pessoas de 18 a 29 anos.

O Estado de São Paulo já aplicou 17,5 milhões de vacinas contra COVID-19. Desse total, 11,7 milhões são referentes à primeira dose e 5,7 milhões da segunda.

Calendário

Julho

1 a 20/7: 55 a 59 anos

21 a 31/7: profissionais da Educação de 18 a 44 anos

Agosto

2 a 16/8: 50 a 54 anos

17 a 31/8: 45 a 49 anos

Setembro

1 a 10/9: 40 a 44 anos

11 a 20/9: 35 a 39 anos

21 a 30/9: 30 a 34 anos

Outubro

1 a 10/10: 25 a 29 anos

11 a 31/10: 18 a 24 anos