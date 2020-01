Estudantes podem revalidar ou solicitar seu passe livre pela internet

Os alunos que querem revalidar ou solicitar seu Bilhete Único Estudante, com direito ao passe-livre, podem acessar o site da SPTrans e fazer o pedido por lá mesmo. No entanto, é preciso confirmar se a instituição de ensino já encaminhou sua matrícula para o órgão. A taxa do serviço é de R$ 30,80.

Todo o processo é realizado pelos canais de atendimento on-line. Após a confirmação dos dados da matrícula, o boleto é gerado no site e o pagamento pode ser feito na rede bancária e lotéricas.

Não é necessário imprimir o boleto, basta o número do código de barras para fazer o pagamento. O estudante pode optar por receber o código de barras por mensagem SMS em seu celular. Outras formas de pagamentos são por meio dos aplicativos: Ponto Certo, Qiwi, Cittamobi e Banco do Brasil (caso seja correntistas).

A quitação da taxa de revalidação também pode ser feita através da página “Bipay” do Facebook, diretamente pelo Messenger, sem a necessidade de baixar o app.

Para consultar se você têm direito ao passe livre ou ao desconto de meia-tarifa, acesse o site: www.sptrans.com.br/estudante.