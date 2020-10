Estudo mostra que vacina da Johnson contra Covid é segura e induziu resposta imune

A vacina contra Covid-19 desenvolvida pelo grupo Johnson & Johnson é segura e induziu resposta imune mesmo após uma única aplicação, mostra um estudo preliminar.

Os resultados, que ainda não foram revisados por outros cientistas, são referentes a uma parte dos participantes das fases 1/2, que foram conduzidas de forma conjunta.

O diferencial desta vacina, segundo os pesquisadores, é que ele é aplicada em dose única, diferentemente das outras vacinas que estão sendo desenvolvidas.

.”Todas as outras vacinas de Covid-19 atualmente em desenvolvimento requerem duas doses, enquanto as respostas de anticorpos neutralizantes em todos os participantes relatados foram obtidas após uma única dose de Ad26.COV2.S”, destacam os cientistas no estudo.

Esses testes foram feitos com 796 participantes, divididos em 3 grupos. Os 3 grupos, 2 tinham voluntários com idades de 18 a 55 anos. O terceiro grupo tinha voluntários com 65 anos de idade ou mais.

No Brasil, a vacina Ad26.COV2.S, da Johnson & Johnson, será testada em 7 mil participantes, segundo a Anvisa.