Estudos revelam que isolamento social salvou 10 mil vidas no Brasil

Com base em dados coletados até o dia 24 de maio, pesquisadores brasileiros e norte-americanos avaliaram os números do coronavírus (covid-19) no Brasil. Segundo a conclusão da pesquisa, o distanciamento social no país foi o responsável por reduzir o número de mortes em 10 mil casos, ao longo de 30 dias.

Para a realização desta pesquisa foram projetados três cenários em relação as mortes da covid-19 no país, sendo eles: otimista, realista e pessimista. Vale lembrar que até o dia 24 de maio o número de mortes pelo vírus era de 22.746.

Em um cenário otimista , o número de mortes causadas pelo vírus no dia 24 de maio seriam de 17.452;

, o número de mortes causadas pelo vírus no dia 24 de maio seriam de 17.452; Já no cenário realista , o estudo projetou que 22.623 óbitos no dia 24 de maio, bem próximo do número real (22.746);

, o estudo projetou que 22.623 óbitos no dia 24 de maio, bem próximo do número real (22.746); No último modelo, o cenário pessimista, haveriam 32.825 falecimentos no dia 24 de maio. Quase o número de mortes registradas até o dia 2 de junho (31.199).

Comparando o número de mortes reais contra o número de óbitos que poderia ter ocorrido no cenário mais pessimista do estudo, o isolamento social poupou cerca de 10 mil vidas.

Seguindo esse mesmo estudo, até o dia 9 de junho haverão 40.623 mortes pela covid-19 no Brasil pelo cenário realista. No cenário otimista este número seria de 31.384 – bem próximo do número atual – e no cenário pessimista a previsão é de 64.310 mortes.

O estudo completo foi publicado no Journal of Human Growth and Development – JHGD, periódico de edição quadrimestral da USP (Universidade de São Paulo), com foco em estudos sobre o crescimento e desenvolvimento humano.

Cálculo dos cenários

Segundo os pesquisadores, o modelo otimista foi calculado no período em que a índice de mobilidade variou entre 40 e 60%.

Já o modelo realista, o parâmetro usado foi o índice de mobilidade menor que 40%, de acordo com medidas de distanciamento social relaxado.

Por fim, o modelo pessimista foi avaliado com base na ausência de medidas preventivas, em que o número de óbitos diários notificados dobra a cada 3 ou 5 dias.

Pesquisa

O estudo foi feito realizado pelos professores Vitor Engrácia Valenti, da Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp (Universidade Estadual Paulista), câmpus de Marília – SP; Gustavo Nakamura Alves Vieira, do Departamento de Engenharia, Física e Matemática do Instituto de Química da Unesp, câmpus de Araraquara – SP; Pedro de Lemos Menezes da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Unicisal); David M. Garner, do Departamento de Biologia e Ciências Médicas, Faculdade de Saúde e Ciências da Vida, da Oxford Brookes University e a Ana Carolina Gonçalves de Abreu, da Faculdade de Medicina de Cajazeiras.

Lockdown em São Paulo

No inicio do mês de maio a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) declarou que, para evitar com que os casos de coronavírus aumente significativamente, o estado de São Paulo deve adotar o lockdown (confinamento).

A medida foi estudada tanto pelo governador João Doria como pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Contudo, no dia 27 de maio o governador anunciou o programa Plano São Paulo que irá flexibilizar a quarentena em algumas regiões de São Paulo, entre elas a capital paulista.

O programa será dividido em cinco fases (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”. A cidade de São Paulo está na fase dois (laranja), no qual é permitida a reabertura de comércio, shopping, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias, mas que esses serviços precisam funcionar com horário reduzido e com capacidade de até 20%.

Entretanto, a Prefeitura prorrogou a quarentena até o dia 15 de junho, a justificativa para a prorrogação da quarentena ocorre em razão do critério estipulado pela gestão municipal, no qual pretende flexibilizar apenas os estabelecimentos comerciais que apresentarem um plano de reabertura.

