Etapa final do II Circuito de Xadrez da Secretaria de Educação começa nesta sexta-feira

A etapa final do II Circuito de Xadrez, da Secretaria Municipal de Educação, toda realizada on-line, começa nesta sexta-feira (2), com os 16 primeiros colocados nas categorias Feminina e Absoluto. Confira a lista com todos os classificados

A nova fase contará com os 16 classificados de ambos os grupos e levará em consideração a pontuação das quatro etapas de classificação. As partidas serão no formato Blitz, com cinco minutos de jogo para cada participante. O sistema de disputas será o Suíço, onde cada jogador é emparceirado de acordo com a pontuação e realiza a mesma quantidade de partidas.

Este é um evento de cunho pedagógico e a inscrição é livre para todos que façam parte da Rede Municipal de Ensino e jogaram a etapa classificatória dentro de sua categoria. Ao final, haverá distribuição de medalhas para os cinco primeiros colocados de cada categoria, sem levar em consideração a pontuação da etapa classificatória.

Os horários e rodadas variam de acordo com a categoria e podem ser conferidas abaixo:

Categoria: 1º ao 5º ano

Horário: 19h

Quantidade de Rodadas: 6

Link de acesso da Categoria do 1º ao 5º ano

Categoria: 6º e 7º ano

Horário: 19h

Quantidade de Rodadas: 7

Link de acesso da Categoria do 6º e 7º ano

Categoria: 8º e 9º ano

Horário: 19h

Quantidade de Rodadas: 7

Link de acesso da Categoria do 8º e 9º ano

Categoria: Ex Alunos / Comunidade

Horário: 19h30

Quantidade de Rodadas: 8

Link de acesso da Categoria de Ex Alunos / Comunidade

Categoria: Professores / Servidores

Horário: 19h30

Quantidade de Rodadas: 8

Link de acesso da Categoria de Professores / Servidores