ETEC prorroga prazo de inscrição para processo seletivo 2020

As inscrições para o processo seletivo do 2° semestre das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) 2020 foram prorrogadas para até sexta-feira, às 15h. As inscrições devem ser feitas pela internet no link (clique aqui).

O encerramento das matrículas estava previsto para acontecer nesta terça-feira (21), no entanto a gestão estadual decidiu prorrogar para até o final da semana.

Ao invés das provas, o processo seletivo avaliará as notas de Língua Portuguesa e Matemática da primeira série do Ensino Médio ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade EJA, concluídos até 31 de dezembro de 2019.

Alguns dos cursos com oferecidos pelas Etecs que possuem maio taxa de empregabilidade são: Administração, Enfermagem, Farmácia, Processos Fotográficos e Produção de Áudio e Vídeo.

Para se inscrever em um dos cursos técnicos, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio. Quem já concluiu ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Após a inscrição, o interessado deverá imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 19. O valor deve ser pago até 24 de julho, em dinheiro, em qualquer agência bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica, ou pagar, via internet, no banco do candidato.

Foto: Divulgação