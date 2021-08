Etecs e Fatecs retomam aulas presenciais a partir desta semana

Aulas presenciais marcaram o início desta semana em boa parte das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais. Autorizadas pelo Plano São Paulo – estratégia do Governo do Estado de São Paulo para vencer a pandemia de COVID-19 –, as atividades estão sendo realizadas com respeito às orientações das autoridades sanitárias.

Algumas unidades do Centro Paula Souza (CPS) decidiram inovar na recepção aos alunos. Foi o caso da Etec Aristóteles Ferreira, de Santos, que propôs um quiz para ser respondido pelos alunos antes do retorno, com o objetivo de reforçar os cuidados que devem ser tomados durante o período em que os jovens ficam na escola. “É preciso acertar 13 respostas. Quem não acerta, tem de refazer o questionário”, conta a diretora, Fabiana Golz Ribeiro Pereira. Entre as perguntas estão quais itens o aluno deve levar para a aula, o que está proibido, como descartar máscaras, entre outras questões.

Em Caçapava, o coordenador pedagógico e professor de Informática da Etec Machado de Assis, Carlos Samproni, desenvolveu e espalhou por toda a unidade um QR Code que direciona os alunos para um site com informações sobre horários das aulas e escala de uso dos laboratórios. A iniciativa foi um sucesso e contribuiu para que a escola ficasse organizada desde o primeiro dia de aula, sem alunos perdidos pedindo informação. “Os estudantes estão usando bastante esse recurso. Já estou criando códigos sobre outros assuntos, como o horário de descida para o pátio”, conta o educador.

Na Etec Cônego José Bento, de Jacareí, os alunos começaram a segunda-feira (2) ainda um pouco receosos. “Mas na hora do intervalo já estavam mais soltos, pedindo para conhecer o restante do nosso espaço”, afirma a diretora, Carolina de Oliveira Baccaro. A equipe gestora da unidade preparou para os professores kits contendo face shield e duas máscaras reutilizáveis com o nome da Etec impresso.

As Fatecs também iniciaram as aulas presenciais. Em Tatuí, mais de cem estudantes passaram pela unidade ao longo da segunda-feira. “Os alunos que compareceram estavam animados”, relata o diretor, Anderson Luiz de Souza. Já em Guarulhos, mais de 70 ingressantes foram recebidos nos turnos da manhã e tarde. “Deu vida à faculdade. Foi bom ver a escola funcionando”, relata a diretora, Mariluci Martino.

Novas regras

Recentemente, o Governo de São Paulo autorizou a retomada das aulas presenciais na Educação Básica (que inclui as Etecs) para todos os alunos, respeitando os limites das instalações físicas e o cumprimento dos protocolos sanitários, a partir de agosto. No Ensino Superior, o número de estudantes não poderá ser superior a 60% da capacidade em cada período.

Apenas nas cidades em que houver decreto municipal limitando as atividades escolares é que não ocorrerão aulas presenciais. Para os alunos, o retorno é facultativo neste momento e para os que optarem por não voltar, serão garantidas as aulas remotas. Para atender ao distanciamento de, no mínimo, um metro é possível que as escolas tenham que organizar um revezamento de alunos nas salas de aula. Portanto, as unidades do CPS ofertarão aulas presenciais e online, para que todos os estudantes tenham acesso ao conteúdo. Vale ressaltar a importância do contato humano, pessoal e presencial, nesse momento em que muitos jovens estão mais sensíveis em consequência das perdas e incertezas com a situação atual.

O Paula Souza criou, ainda em 2020, um protocolo baseado nas orientações das autoridades sanitárias e comprou itens como máscaras de proteção, face shields, totens, tapetes sanitizantes, termômetros digitais e álcool em gel, visando contribuir para a segurança dos alunos, professores e servidores administrativos.