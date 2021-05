Etecs e Fatecs têm consultoria para IRPF nos próximos dias

Ainda dá tempo de solicitar uma consultoria em Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais para a elaboração da declaração do Imposto de Renda. Professores e estudantes de nove municípios, com diversas formações, estão auxiliando gratuitamente quem encontra dificuldades nessa tarefa.

Os atendimentos são realizados de forma remota, visando respeitar o distanciamento social necessário para a preservação da saúde das pessoas durante a pandemia. O serviço oferecido pelos estudantes tem a supervisão dos professores.

Documentos

Os interessados na consultoria devem separar comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2020, declaração anterior com recibo de entrega (se houver), número do RG, CPF e título de eleitor, endereço residencial, dados da conta bancária para restituição e comprovantes de despesas que possam ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para previdência privada, entre outros). Mais informações sobre a declaração podem ser obtidas no site da Receita Federal. Conheça as Etecs e Fatecs que oferecem o serviço neste link.