Evento na véspera de Natal (24) altera itinerário de ônibus na Vila Medeiros

Na véspera de Natal (24/12), três linhas de ônibus que circulam na zona norte terão seus itinerários alterados. A motivação da mudança é devido ao evento “Natal de Amor”, na Avenida Gustavo Adolfo, Vila Medeiros.

As linhas que terão o percurso alterado são: 2161/10 Parque Edu Chaves – Praça do Correio, 172Y/10 Vila Constança – Metrô Belém e 121G/10 Parque Novo Mundo – Metrô Tucuruvi. O evento está previsto para ocorrer das 7h às 12h. Após esse período as linhas voltarão a funcionar normalmente.

Confira as alterações:

2161/10 Parque Edu Chaves – Praça do Correio

Ida: normal até Avenida Edu Chaves, Avenida Roland Garros, Avenida Gustavo Adolfo, Rua João de Souto Maior, Rua Ver. Israel Vieira Ferreira, Rua Eurico Sodré, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Rev. Israel Vieira Ferreira, Rua João de Souto Maior, Avenida Gustavo Adolfo, Avenida Roland Garros, prosseguindo normal.

172Y/10 Vila Constança – Metrô Belém.

Ida: normal até Avenida Gustavo Adolfo, Rua João de Souto Maior, Rua Ver. Israel Vieira Ferreira, Rua Eurico Sodré, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Rev. Israel Vieira Ferreira, Rua João de Souto Maior, Avenida Gustavo Adolfo, Avenida Roland Garros, prosseguindo normal.

121G/10 Parque Novo Mundo – Metrô Tucuruvi.

Sentido único: normal até Rua Canápolis, Rua Ver. Israel Vieira Ferreira, Rua João de Souto Maior, Avenida Gustavo Adolfo, prosseguindo normal até Avenida Gustavo Adolfo, Rua João de Souto Maior, Rua Rev. Israel Vieira Ferreira, prosseguindo normal.