Guarulhos é a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, com cerca de 1,29 milhão de habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE. É também a cidade do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, em Cumbica, e de indústrias e centros de logística ao longo da Rodovia Presidente Dutra e da Rodovia Ayrton Senna. Para muita gente que trabalha por aqui, a jornada é longa, com turnos, trânsito nas rodovias e pouco tempo livre.

Nesse contexto, aparece uma dúvida comum: será que dá para cuidar da atividade física com sessões curtas? A resposta exige separar o que é mito do que é verdade, com base nas diretrizes mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde.

Mito: exercícios com menos de dez minutos não contam

As diretrizes da OMS de 2020 deixaram de exigir uma duração mínima por sessão para que a atividade seja considerada na soma semanal. Isso significa que subir escadas, caminhar mais rápido entre duas tarefas ou fazer uma série curta de exercícios já contribui para o total.

Isso não quer dizer que qualquer movimento substitua a recomendação completa, mas que o tempo de cada bloco deixou de ser uma barreira.

Verdade: pequenos períodos podem compor a atividade da semana

Para adultos, a OMS indica de 150 a 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada, ou de 75 a 150 minutos de atividade vigorosa. Esse volume pode ser acumulado em blocos menores ao longo dos dias. Para quem faz turnos no aeroporto ou em operações logísticas, a divisão em períodos curtos pode ser a única forma realista de começar.

O Guia de Atividade Física para a População Brasileira também reconhece essa lógica e orienta que as atividades sejam escolhidas conforme o contexto de cada pessoa.

Mito: sem uma hora livre, a academia perde a utilidade

Treinos de 20 a 30 minutos, bem planejados, podem fazer parte da semana. O importante é a regularidade e a orientação adequada. Uma sessão curta de musculação, com poucos exercícios e foco nos grandes grupos musculares, pode cumprir o papel de reforçar a rotina.

Em uma cidade extensa como Guarulhos, o endereço também influencia. Quem procura uma academia em Guarulhos encontra diversas opções, além de pontos ligados a shoppings, como o Pátio Guarulhos e o Internacional Shopping, na Dutra. Escolher a mais próxima do trajeto diário pode ser o que transforma 25 minutos em hábito.

Mito: treinos curtos precisam ser sempre muito intensos

Não é necessário treinar no limite para obter benefícios. A OMS destaca que o ideal é aumentar gradualmente a intensidade e a duração, de acordo com a condição de cada pessoa. Para quem está começando, o ritmo moderado, em que a respiração acelera mas ainda permite conversar, é um bom ponto de partida.

Treinos intensos podem fazer parte da rotina de pessoas já adaptadas e com liberação para esse tipo de esforço, mas não devem ser a regra para quem tem pouco tempo e muito cansaço acumulado.

Mito: um treino breve compensa o dia inteiro sentado

A OMS recomenda reduzir o tempo em comportamento sedentário e interromper longos períodos sentado, em qualquer perfil de trabalho. Um treino curto traz benefícios, mas não anula horas de inatividade no restante do dia. Para quem passa a jornada em balcões, cabines ou escritórios, pequenas pausas para levantar, caminhar ou alongar complementam a atividade estruturada.

Mito: qualquer sessão curta produz os mesmos resultados

Os resultados dependem do tipo de exercício, da frequência, da intensidade e dos objetivos de cada pessoa. Quem busca ganho de força, por exemplo, precisa incluir exercícios de fortalecimento muscular pelo menos duas vezes por semana, conforme as diretrizes. Uma caminhada curta é útil, mas não cumpre esse papel.

Por isso, avaliar objetivos, histórico de saúde e disponibilidade com um profissional de educação física ajuda a montar uma sequência curta e eficiente. Pessoas com doenças crônicas, dor persistente ou dúvidas sobre a segurança do exercício devem buscar avaliação antes de começar.

Menos tempo não precisa significar menos cuidado

Em uma cidade grande como Guarulhos, treinar com pouco tempo é uma realidade para muita gente. A boa notícia é que a ciência apoia o movimento em doses menores, desde que sejam regulares e adequadas a cada pessoa.

Referências

BULL, F. C. et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. British Journal of Sports Medicine, v. 54, p. 1451–1462, 2020. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7719906/.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de atividade física para a população brasileira. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2021/guia-de-atividade-fisica-para-a-populacao-brasileira.pdf/view.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Guarulhos: panorama. Censo 2022. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/guarulhos/panorama.