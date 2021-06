Expectativa de Vendas no Dias dos Namorados é de superar o Dia das Mães

A Shopee Brasil realizou uma pesquisa e o resultado aponta que o Dia dos Namorados superou o Dia das Mães em intenção de investimento. Foram entrevistadas mais 2.300 pessoas, com idade de 19 a 55 anos, de todo o Brasil.

De acordo com a pesquisa publicada no site E-commerce Brasil, o ticket médio de investimento previsto por presente no Dia dos Namorados é de R$ 240,00, enquanto no Dia das Mães não superou R$ 210,00.

A pesquisa ainda revela que 62% dos entrevistados realizam compra online há mais de ano, 14% (entre seis meses e um ano) e 23% estão há menos de seis meses realizando compras pela internet.

Com o crescimento do e-commerce, o diferencial pode ser determinante para que as vendas não fiquem paradas nos carrinhos. Para o Dia dos Namorados, a pesquisa aponta que 61% das pessoas consideram o preço acessível o elemento mais importante na hora de escolher o presente. Outro dado relevante é que 74% dos entrevistados seguem indecisos e não decidiram o que comprar.

Diante do atual cenário, para aumentar as vendas no período, os empresários prometem realizar promoções (30,2%)e investir em ações de divulgação/propaganda (25,9%).

“Acredito que as pequenas empresas podem aproveitar os dados dessa pesquisa e se programarem para alavancar as vendas em mais essa data sazonal. São pequenas dicas, mas que devem fazer a diferença”, falou Leonardo Mardini, da Mardini Agência Digital.

Separamos 4 dicas para te ajudar a se programar para alavancar as vendas.

1 – Surpreenda – ofereça descontos surpresas

Use a criatividade, fidelize seu cliente e atraia novos. Dê frete grátis, cupom de desconto para futuras compras.

2 – Mimos e brindes

Imagina e felicidade desse cliente ao saber que ao comprar com você, ele será presenteado também. Afinal de contas, quem não gosta de ganhar presentes.

Mesmo se for na linha do “comprando dois, o segundo sai com 50% de desconto”

3 – Facilidade de pagamento

Para começar, esqueça dos juros, outra informação importante quanto mais alternativas de pagamento seu cliente encontrar, mais chances você tem de concluir o negócio, ofereça opções de parcelamento.

Enfim! Você conhece seu cliente, certo? Então agora é a hora de atrair mais e aumentar seu lucro.

4 – Entretanto – Não perca de vista

– Ofereça o melhor – Invista na qualidade de seu produto, um cliente satisfeito irá gerar marketing espontâneo;

– Entregas rápidas costumam conquistar os clientes; Uma pesquisa realizada pela Mastercard e Americas Market Intelligence (AMI), 46% dos brasileiros aumentaram o volume de compras online durante a pandemia. Outros 7% compraram online pela primeira vez.

– Atendimento personalizado – Tenha empatia com seu cliente ele é seu maior ativo. Personalizar o atendimento é aproximar ele do seu negócio. Da chegada ao seu negócio até a entrega do produto, trate-o como prioridade.