“Experience Day”: o dia em que aprendemos a atirar com uma arma de verdade

Já consagrado Clube de Tiro Competition, promoveu o tradicional Experience Day no último dia 15, com o apoio e participação da Guardia Serviços Especializados.

O Experience Day é para aqueles que gostariam de conhecer o universo das armas de fogo e tem vontade de entrar num curso de tiro. O Jornal SP Norte teve a oportunidade de participar, fomos recepcionados pelo anfitrião Bruno, diretor do Clube, e a aula que foi administrada pelo Instrutor Fábio. é uma aula que vai além da simples informação sobre como atirar, em primeiro lugar, ensina e reforça as questões de segurança e a responsabilidade no manuseio de uma arma de fogo, além de explicações sobre diferenças e curiosidades de armamentos, e claro, como segurar corretamente uma arma e por fim como atirar.

Nesta aula, o participante tem ainda a oportunidade de se informar sobre os documentos e licenças necessárias para adquirir uma arma, e possuí-la legalmente, inclusive como instrumento de proteção. O Clube é especializado na assessoria para aquisição desses documentos e licenças.

Após as explicações e instruções em sala de aula, nos dirigimos para o estande de tiro com várias baias, onde é nesse momento que vamos colocar em prática o que aprendemos em 40 minutos de aula. O Instrutor Fábio pede aos alunos que coloquem o abafador de ruído e óculos de proteção, e cada aluno, por vez, é posicionado na baia, e na sua frente um alvo de papel em uma distância de 5 metros. Fábio pede para o aluno abastecer o carregador da arma semiautomática com 10 balas, o aluno introduz o cartucho na arma, puxa o ferrolho, Fábio ainda orienta a posição das pernas e pés, postura e empunhadura da arma, ou seja, como segurar corretamente a arma com as mãos, em seguida pede para mirar, e pronto! atira!.

Para quem nunca atirou antes com uma arma de fogo, a sensação é muito excitante. No momento do tiro, o barulho da arma, que é bem alto, a capsula vazia voando do ferrolho e o tiro quase certeiro no centro do alvo mexem com nossa adrenalina.

Para nós que participamos pela primeira vez, saímos da aula com informações importantes e muitas delas que acabaram por esclarecer muitas dúvidas, sem contar a emoção de atirar com uma arma de verdade.

O Experience Day, é realizado frequentemente, e qualquer pessoa pode participar, para isso basta ligar e se inscrever. Tem ainda uma taxa que é cobrada pela participação, mas vale a pena!

Nesta aula você vai poder se informar também sobre como ingressar e ser associado do Clube de Tiro Competition, e poder usufruir de todas as vantagens das aulas e também da prática de tiro esportivo no estande do Clube, mesmo que você ainda não possua arma, lá eles fornecem a arma e munição para seu treinamento. Os valores dos cursos são acessíveis e com facilidades nos pagamentos.

“O Clube de Tiro Compettion, possui ainda uma loja exclusiva na Zona Norte, representante de marcas como: Roupas táticas americana 5.11, linha completa de relógios G-Shock, cutelaria com marcas reconhecidas internacionalmente como a Victor Inox e Ricardo Vilar, linha de Airsoft completa e setorizada.

Vale a pena conhecer!!!!!

Rua Dr Olavo Egídio, 629 – Santana

Tel.: 11 2338-0482 / WhatsApp: 11 98160-0019

www.clubedetirocompetition.com.br

www.facebook.com/ClubedeTiroCompetition

www.instagram.com/competition_clubedetiro/

Sobre a Guardia Serviços Especializados

Com mais de 18 anos de experiência, atendendo clientes de diversos segmentos, a Guardia é uma empresa de grande referência no mercado, quando o assunto é: portaria virutal e portaria 24hs, monitoramento 24hs de imagens e alarme, controle de acesso, recepção além de limpeza e facilites. Com objetivo de prestar serviços de qualidade juntamente com uma equipe de profissionais altamente qualificados, bem como o melhor que a tecnologia em segurança pode oferecer. tudo isso para atender às diversas necessidades de seus clientes, entre eles: Condomínios residenciais e comerciais, empresas em geral, industria e comercio, além de obras e residências.

Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, 409

Água Fria – São Paulo – SP

Tel.: 11 2099-8090

www.guardiaserv.com.br