FAB conclui que falha de manutenção resultou na queda de helicóptero que matou Boechat

Um relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da FAB (Força Aérea Brasileira), concluiu que uma série de falhas de manutenção levou à queda do helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boechat. O acidente, ocorrido em fevereiro de 2019, vitimou também o piloto da aeronave, Ronaldo Quattrucci.

De acordo com a análise da FAB, a atitude do piloto também contribuiu para o acidente. O relatório diz que ele não verificou se os instrumentos de bordo estavam funcionando perfeitamente, e que tomou atitudes consideradas erradas durante a operação do helicóptero.

A aeronave caiu na Rodovia Anhanguera, no Rodoanel, em São Paulo, e bateu na parte dianteira de um caminhão que passava pelo local.

De acordo com o documento divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, os seguintes fatores resultaram no acidente:

– Manutenção da aeronave

– Atitude do piloto

– Cultura organizacional da empresa do piloto (que era dono do helicóptero também)

– Indisciplina de voo do piloto

– Julgamento de pilotagem do comandante

– Processo decisório na hora da tragédia

Além disso, tanto o piloto quanto o helicóptero não estavam autorizados a fazer voos de táxi aéreo.