Fábio Assunção se casa com advogada Ana Verena

O ator Fábio Assunção anunciou em suas redes sociais que se casou com advogada carioca Ana Verena nesta quinta-feira (01).

“Ficamos pra chegar e chegamos, agora pra ficar. Minha alma agora voa em liberdade com a dela. Compartilho com vocês uma foto, um instante de um dia de encanto com nossas famílias”, escreveu Fábio em seu perfil no Instagram.

No post, o ator também agradeceu os parentes que estiveram presentes na cerimonia. “Cada um ali presente nos iluminou e os que não puderam estar, não estavam ausentes. Verena e Fabio. 01.10.2020. (Ana Verena que agora é Assunção!!!)”.

Segundo a assessoria de Fábio Assunção, todos os presentes no casamento realizaram teste para identificar se estavam infectados com o novo coronavírus.

Assunção tem 49 anos idade, e Ana, sua esposa, 27. Ela é advogada, mas conduz uma clínica de odontologia com a mãe, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ele está no ar na reprise de ‘Totalmente Demais’ da Rede Globo.