Fábrica de Cultura Brasilândia comemora aniversário com diversas atividades a distância

No final de junho a Fábrica de Cultura Brasilândia, localizada na zona norte de São Paulo, oferecerá uma série de apresentações de artistas e aprendizes que passaram pelas formações artístico-pedagógicas, a fim de celebrar o aniversário de sete anos da unidade. As atrações serão apresentadas de forma virtual pelo canal de YouTube, sem a necessidade de inscrição. O programa Fábricas de Cultura – unidades localizadas nas regiões norte e sul de São Paulo, inclusive Diadema – é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis.

Aprendizes da trilha de Web Design e do ateliê de Multimeios se uniram para fazer suas criações. Durante as aulas exploraram e aprenderam sobre as ferramentas para produções multimídias, entre elas, animações, vídeo performances e fotografia. O trabalho em conjunto resultou em um vídeo que será veiculado no dia 24 de junho, quinta-feira, às 20h.

O Sarau Corpas Artísticas apresenta vídeos criativos, com trocas culturais, desde poesias recitadas, músicas, malabares, até outras intervenções, oferecendo não só as variedades das linguagens artísticas como também a diversidade dos corpos que realizam essas expressões. A atividade ocorre no dia 25 de junho, sexta-feira, às 18h.

Da mesma região periférica, o DJ Kall apresenta seu set com diferentes técnicas de mixagem também no dia 25, a partir das 20h30. Kall passou pelas formações em violão e DJ da Fábrica de Cultura Brasilândia, buscando aprimorar os estudos, pesquisas e apresentações que vem fazendo no meio musical.

No sábado, dia 26 de junho, ocorre o encerramento da celebração aos sete anos da Fábrica Confira as demais atrações:

Às 18h30, é a vez de aprendizes do Ateliê de Violão, acompanhados do arte-educador Luis Stelzer, apresentarem uma releitura da música ‘Mais Ninguém’, da compositora e cantora Mallu Magalhães (Banda do Mar), em formato de mosaico, com vídeos produzidos pelas próprias turmas. Em seguida, às 18h45, participantes do Ateliê de Sopros também terão espaço, com uma união entre aprendizes e ex-aprendizes da trilha de prática de banda, ateliê de sopros e ateliê de violão cavaco, com os arte-educadores Ricardo Perito e Victor Souza. Coletivamente, debruçam sobre o poder musical mesmo à distância. Como uma temática que norteia as discussões sociais da atualidade, o grupo executa a peça musical “Identidade” de Jorge Aragão. Nesse vídeo, o público irá perceber a potencialidade do estudar, praticar e reunir-se mesmo que de maneira virtual.

Com 16 anos de estrada, o grupo Batucada Tamarindo experimenta as grandes possibilidades dos sons percussivos, principalmente da musicalidade afro-brasileira. Saudando ancestrais e memórias, o grupo dialoga entre cantos profundos e linhas melódicas do contrabaixo. Batucada Tamarindo é Abuhl Júnior (percussão e voz), Aimê Uehara (contrabaixo e voz), Alysson Bruno (percussão e voz), Ilker Ezaki (percussão e voz), Mestre Nico (percussão e voz) e Maurício Badé (percussão e voz). A apresentação que integra o aniversário da Fábrica de Cultura Brasilândia tem início às 19h e tem a parceria da Movimentar Produções.

Paulo Ricardo Moraes sempre gostou de ouvir música e dançar desde criança. Ao saber do Ateliê DJ da Fábrica de Cultura da Brasilândia, viu uma oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e ingressou no curso. Agora, com o nome artístico Hallucinated Kid, o aprendiz nos apresenta uma setlist especial.

O mês de junho é conhecido como o mês do orgulho LGBTQIA+ e para destacar a importância da representatividade desse grupo, a Fábrica de Cultura Brasilândia convida o paulistano MARTTE, cantor, compositor e artista LGBTQIA+, que apresentará as canções do seu álbum de estreia chamado “Vem Bem Vindo!”, a partir das 20h. Neste trabalho, o público encontra a mistura do pop, soul e música eletrônica, com músicas trazendo mensagens de amor, respeito, aceitação e autoestima. A atividade ocorre em parceria com a Movimentar Produções.

SERVIÇO:

Toda a programação é gratuita.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO – 7 ANOS DA FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA:

Atividades exibidas pelo canal de YouTube do programa – clique Atividades exibidas pelo canal de YouTube do programa – clique aqui.

VÍDEO DE APRENDIZES DE WEB DESIGN E MULTIMEIOS

24/06 – quinta-feira – 20h

Classificação indicativa: a partir de 12 anos

SARAU CORPAS ARTÍSTICAS

25/06 – sexta-feira – 18h

Classificação indicativa: livre

ATELIÊ DE DJ – SET’S COM DJ KALL

25/06 – sexta-feira – 20h30

Classificação indicativa: livre

ATELIÊ DE VIOLÃO

26/06 – sábado – 18h30

Classificação indicativa: livre

ATELIÊ DE SOPROS

26/06 – sábado – 18h45

Classificação indicativa: livre

BATUCADA TAMARINDO

26/06 – sábado – 19h às 20h

Classificação indicativa: livre

ATELIÊ DE DJ – SET’S COM HALLUCINATED KID

26/06 – sábado – 19h45

Classificação indicativa: livre

MARTTE

26/06 – sábado – 20h às 21h

Classificação indicativa: livre

ENDEREÇO:

Fábrica de Cultura Brasilândia

Avenida General Penha Brasil, 2508 | Telefone: (11) 3859-2300