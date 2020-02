Fábrica de Cultura Jaçanã promove debate sobre preconceitos raciais e de gênero

No mês de fevereiro a Fábrica de Cultura Jaçanã promete atrações que prometem fazer o público refletir sobre as diferentes opressões na sociedade. As atividades serão rodas de conversas e acontecerão nos dias 11 e 18 de fevereiro, terça-feira, e prometem falar sobre racismo, machismo, misoginia (ódio às mulheres) e colonialismo.

No dia 11 de fevereiro, às 10h, acontece a roda de conversa “Toda palavra pode ser usada?”, na biblioteca da Fábrica. A ação promete dialogar sobre frases ou palavras que tenham origem a partir de algum preconceito, seja ele racial ou de gênero.

A escritora e artista multimídia Thata Alves visita a Fábrica no 18 de fevereiro, também às 10h, para um bate-papo sobre questões raciais. A artista é precursora do Sarau da Ponte Pra Cá e integrante do coletivo Sarau das Pretas.

Roda de conversa “Toda palavra pode ser usada?”

Quando : 11 de fevereiro, terça-feira, às 10h

Bata-papo com Thata Alves

Quando : 18 de fevereiro, terça-feira, às 10h

Local: Fábrica de Cultura Jaçanã – Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Jova Rural

Foto: Edilaine Pereira/Divulgação