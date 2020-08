Fabrica de Cultura promove workshops de empreendedorismo cultural em agosto

O mês de agosto da Fábrica de Cultura será marcada por workshops, bate-papo e oficinas sobre empreendedorismo cultural de diferentes segmentos artísticos. As atividades ocorrerão pela internet e contarão com a presença de figuras importantes, como a cantora Yzalú.

A programação começa na próxima quarta-feira (12) com o “Workshop de mercado musical”, coordenado pelo produtor cultural Edu Silva. A transmissão será pelo canal do Youtube da Fábrica de Cultura.

Já às quintas-feiras de agosto, a partir do dia 13, acontece o bate-papo “Empreendedorismo cultural periférico em contexto de pandemia: desafios e possibilidades”, com artistas, produtores e produtoras culturais e de conteúdo convidados. O encontro é mediado pelo Coletivo Estética Urbana e será transmitido pelo Facebook.

E no dia 22 de agosto, sábado as 18h, acontece outro bate-papo, desta vez com a cantora e compositora Yzalú e a produtora executiva e artística Natacha Martins. A atração “Elas na produção” será transmitida via Facebook.

Confira a programação completa:

O que a música pode falar pra você? Workshop de mercado musical

Com Edu Silva

Quando : 12/08 – quarta-feira – às 18h

: 12/08 – quarta-feira – às 18h Plataforma : Youtube

: Youtube Indicação: livre

Empreendedorismo Cultural Periférico em Contexto De Pandemia: Desafios e Possibilidades

Com Coletivo Estética Urbana

Quando : 13 e 27/08 – quinta-feira – às 19h

: 13 e 27/08 – quinta-feira – às 19h Plataforma : Facebook

: Facebook Indicação: livre

Festival Re(Orí)Entar – Novas Formas de Gestão e Produção Cultural

Com Marta Carvalho, Michelle Serra e Raiany Fernandes

Quando: 14, 21 e 28/8 – sexta-feira – 16h

14, 21 e 28/8 – sexta-feira – 16h Plataforma : IGTV

: IGTV Indicação: 16 anos

Workshop de fotografia com o celular

Com Magali Moraes

Quando : 19/8 – quarta-feira – às 17h

: 19/8 – quarta-feira – às 17h Plataforma : IGTV

: IGTV Indicação: 16 anos

Diálogo sobre produção cultural

Com equipe da Fábrica de Cultura

Quando: 20/8 – quinta-feira – às 15h

20/8 – quinta-feira – às 15h Plataforma : SoundCloud

: SoundCloud Indicação: 12 anos

Elas na produção

Com Yzalú e Natacha Martins

Quando : 22/08 – sábado – às 18h

: 22/08 – sábado – às 18h Plataforma : Facebook

: Facebook Indicação: livre

A arte de contar grandes histórias em pequenos vídeos

Com João Wainer

Quando : 29/08 – sábado – às 18h

: 29/08 – sábado – às 18h Plataforma : Facebook

: Facebook Indicação: livre

Foto: Thiago Drummond/Divulgação