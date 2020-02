Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha recebe festival musical neste domingo (9)

Neste domingo (9) a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, em parceria com a produtora Art Mind, realiza a 1ª edição do New Art Music (NAM). O festival musical promete apresentações de diversos estilos como soul, rap, pop e samba. A entrada é gratuita.

O festival contará com a apresentação de Chris Pirês (samba), Amanda Torlai (MPB), Fernanda Jung (pop), Fauze Vilar (pop), Helder Zanata (rap), Bia Barbosa (soul), Aurélio Pedro (trovador), Zezza (MPB), Esdras De Lúcia (soul), Taiwo Pimentel (rap) e da multi-instrumentista Lumanzin (MPB).

Antes de promover o festival, os produtores fizeram avaliações com 30 artistas. Após a seleção sobraram 10 músicos de diferentes partes da capital paulista, sendo muitos deles da zona norte.

O festival NAM é resultado do trabalho de dois produtores da zona norte: Passos e Oliveira. Após passarem pelo curso da On Stage Lab, formação sobre desenvolvimento de carreira musical realizada, em 2019, na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, ambos formaram a produtora Art Mind, que realizará seu primeiro festival neste domingo.

1ª edição do New Art Music (NAM) na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Quando: 9 de fevereiro, domingo, a partir das 16h

Onde: Rua Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha

Entrada: Gratuita

Foto: arquivo Art Mind/Divulgação