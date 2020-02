Fábrica de Números faz 5 apresentações em apenas um espetáculo no Sesc Santana

No último dia do mês de fevereiro (29), o Sesc Santana apresenta um espetáculo com cinco diferentes shows. A “Fábrica de Números” reúne 5 artistas circenses em formato de cabaré, em que cada um deles apresenta um de seus números. Entrada Gratuita.

O público poderá acompanhar apresentações circenses como a Roda Cyr, contorcionismo, equilíbrio com bambolês e, claro, as palhaçadas do palhaço Klaus.

Fábrica de Números no Sesc Santana

Quando: 29 de fevereiro, sábado, às 20h

Onde: Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo

Entrada: Gratuita

Foto: Vanessa Calado/Divulgação