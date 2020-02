Fábricas de Cultura celebram o carnaval com marchinha e oficinas para criançada

A partir do dia 14 de fevereiro, sexta-feira, as Fábricas de Culturas da zona norte abrem as portas à população para celebrar o carnaval. Além do tradicional desfiles, as fábricas de cultura Jaçanã e Vila Nova Cachoeirinha terão apresentações musicais, circo e entre outros. Todas as atividades são gratuitas.

O destaque na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha fica por conta do circo “Cientólogos de Carnaval”, no qual Palhaços contarão como surgiu a festa, quais os seus significados e de onde vem cada um dos tipos de fantasias.

Já a Fábrica de Cultura Jaçanã acontece a apresentação do Samba da Tia Preta, que ocorre na Rua Telma Regina Cordeiro Correia S/N, Jova Rural. Diversos grupos de samba da região norte estarão reunidos nesse evento, além de um espaço para artistas que desejam mostrar suas diferentes habilidades e brincadeiras para as crianças.

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha | Rua Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha

Máscaras – com equipe biblioteca

Dia 14/02 – quinta-feira –14h30

Faixa etária: a partir de 6 anos | Vagas: 20

Já é carnaval! Que tal vir participar de uma oficina de máscaras feitas com saco de papel? Depois podemos sair em desfile, trazendo o bloco dos mascarados para os corredores da fábrica.

Cientólogos de Carnaval

Circo

19/2 – quarta-feira – 15h às 17h

Faixa etária: livre| Sem limites de vagas

Fábrica na Folia – Matinê infantil

Música

23/2 – domingo – 14h às 17h

Faixa etária: livre | Sem limites de vagas

Fábrica de Cultura Jaçanã | Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Conjunto Habitacional Jova Rural

Brincadeira de carnaval! – com equipe da biblioteca

14/02 – sexta-feira – 14h30

Vamos confeccionar adereços com material reciclável e em seguida brincar em animado baile de carnaval. Tradicionais marchinhas, muito confete e serpentina farão parte da festa.

Faixa etária: 7 anos | Vagas: 25

Confeccionando máscaras de carnaval – com equipe da biblioteca

18/02 – terça-feira – 14h30

Confecção de máscaras carnavalescas passo-a-passo, como forma de entender as raízes culturais e históricas de onde derivam e seguem como formas de expressões sociais.

Faixa etária: 8 anos | Vagas: 25

Carnaval da Fábrica

21/2 – sexta-feira – 14h às 17h

Faixa etária: livre | Vagas não limitadas

Samba da Tia Preta

23/2 – domingo – 17h às 21h

Faixa etária: livre | Sem limites de vagas

Local: Telma Regina – Rua Telma Regina Cordeiro Correia S/N , – Jova Rural

Foto: Divulgação