Fabricas de Cultura da ZN montam programação especial em homenagem ao Dia da Mulher

Certamente o mês de março é conhecido por conta do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Por conta disso, as Fábricas de Cultura da zona norte montaram uma programação GRATUITA e repleta de atividades que prometem homenagear as mulheres da arte e cultura.

O destaque da programação do mês fica por conta do Mulher Artista Fest, um festival de mulheres artistas da zona norte que será na Fábrica de Cultura Jaçanã. O evento é organizado pela produtora May´s World Productions e acontece no dia 21 de março, sábado, a partir das 12h30.

Veja o que vai rolar no Mulher Artista Fest:

“Diálogos de Mulher” – espaço para discussão e ampliação do universo feminino com temas ligados ao empoderamento feminino e universo trans;

“Muito Mais Que Pinta e Borda” – live paint e bate-papo com artistas plásticas, graffiteiras e artesãs sobre como o graffiti e o artesanato podem trabalhar questões de identidade e do universo da mulher empreendedora com a grafiteira Caroline Luz e a artista plástica Gisele Fagundes;

“Música Por Elas” – apresentações musicais em diferentes estilos e de mulheres, entre elas, Guiomar Araújo e DaviDariloco, Lenny Fyah e MaySistah, Kaylane PCD, Kakau França, União Rasta feat Denise d’ Paula, DJ Naná Roots, Gabi Nyarai, Abigail e Pagu.

Confira a programação completa nas Fábricas de Cultura da zona norte:

FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ | Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138; Rua Albuquerque de Almeida, 360

De Carolinas a J. K. Rowlings

Quando : 17 de março, terça-feira, às 10h

: 17 de março, terça-feira, às 10h Indicação : 10 anos

: 10 anos Limite : 15 vagas

: 15 vagas Descrição: Que tal conhecer ou rever as escritoras femininas espalhadas pela biblioteca da unidade? Obras de Carolina Maria de Jesus (Diário de Bitita e Quarto de despejo: O diário de uma favelada), Conceição Evaristo (Insubmissas Lágrimas de Mulheres), J. K. Rowling (série de livros Harry Potter) e muito mais. Em seguida, acontece a produção de um caderno que será confeccionado pelos participantes e para destacar as escritoras mulheres, ao mesmo tempo em que incentiva a escrita pessoal dos presentes.

Mulher Artista Fest

Quando: 21 de março, domingo, das 12h30 às 18h30

21 de março, domingo, das 12h30 às 18h30 indicação: livre

FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA| Rua Franklin do Amaral, 1575

TPM – Todas Podem Mixar – VNC

Quando : 24 de março,terça-feira, das 17h30 às 21h30

: 24 de março,terça-feira, das 17h30 às 21h30 Indicação : maiores de 16 anos

: maiores de 16 anos Limite : 25 vagas – somente para mulheres

: 25 vagas – somente para mulheres Inscrição : pessoalmente, na recepção da unidade, ou pelo telefone (11) 2233-9270

: pessoalmente, na recepção da unidade, ou pelo telefone (11) 2233-9270 Descrição: A ação também celebra o Dia Mundial da/do DJ (9 de março) com uma oficina de disc jockey aplicada pela DJ Miria Alves. A atividade TPM visa o empoderamento feminino por meio da música e com base na cultura hip-hop, com apresentação dos equipamentos de DJ, práticas básicas da mixagem, estrutura e estilos musicais.

Foto: André Hoff/Divulgação