Fábricas de Cultura da ZN promovem brincadeiras e atrações on-line

As bibliotecas das Fabricas de Cultura das de Brasilândia, Jaçanã e Vila Nova Cachoeirinha irão oferecer jogos, oficinas e brincadeiras para o publico. As atrações serão transmitidas pelas redes sociais dos equipamentos de cultura.

As atrações começam na próxima quarta-feira (8), às 15h, com a oficina Introdução à escrita quântica, nela as atividades irão falar sobre a escrita criativa com o autoconhecimento e busca aplicar exercícios teóricos e práticos.

Na semana seguinte (15), acontece a Batalha da Matrix, no qual MCs irão se apresentar em uma batalha de rimas temática. A transmissão começa às 15h e contará com quatro MCs convidados.

Confira a programação completa

Bibliotecas das Fábricas de Cultura Brasilândia, Capão Redondo, Diadema, Jaçanã, Jardim São Luís e Vila Nova Cachoeirinha

Introdução à escrita quântica

Coordenação: Biqueira Literária Eventos artísticos e culturais Eirelli – EPP.

8/07 – quarta-feira – 15h às 16h

Classificação indicativa: 12 anos

Transmissão: clique aqui

Batalha Lírica – com Batalha da Matrix

Coordenação: Fua Produções Artísticas e Culturais

15/07 – quarta-feira – 15h às 16h

Classificação indicativa: 12 anos

Transmissão: clique aqui

Bibliotecas da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Construindo Jogo de Dama

Coordenação: Biblioteca da unidade

10/07 – sexta-feira – 11h às 12h

Classificação indicativa: livre

Transmissão: clique aqui

Foto: Pixabay