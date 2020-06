Fabricas de Cultura da Zona Norte reúnem vídeos com exercícios para o corpo e mente

Em razão da quarentena as Fábricas de Cultura da zona norte vem promovendo atrações por meio das redes sociais. Ao longo deste mês as unidades exibirão aulas de dança como Zumba, Dança Cigana, Dança de Salão, além de Yoga e Capoeira. As atividades são gratuitas e não é necessário inscrições.

Na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha serão realizadas as aulas de Yoga e da Dança Cigana. Ambas ocorrerão nos domingos do mês de junho, a partir das 10h.

Já a Fábrica de Cultura Jaçanã contará com mais atrações. Também aos domingos ocorrerão as aulas de Zumba, a partir das 14h. Já a Dança de Salão ocorrerá apenas uma vez, na terça-feira (16), às 14h. Por fim, a Dança Afro e Capoeira ocorrerão no dia 23 de junho, terça-feira, sendo às 13h e às 14h, respectivamente.

Confira a programação:

Yoga

Quando : 14, 21 e 28 de junho, domingo, às 10h.

: 14, 21 e 28 de junho, domingo, às 10h. Transmissão pelo YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCSRGwG1IwHMZAi9XV-rxa2w/videos

: https://www.youtube.com/channel/UCSRGwG1IwHMZAi9XV-rxa2w/videos Classificação: livre

Dança Cigana

Quando : 14, 21 e 28 de junho, domingo, às 15h

: 14, 21 e 28 de junho, domingo, às 15h Transmissão pela fanpage : https://www.facebook.com/fabricasdecultura/

: https://www.facebook.com/fabricasdecultura/ Classificação: livre

Zumba

Quando: 14, 21 e 28 de junho, domingo, às 14h

14, 21 e 28 de junho, domingo, às 14h Transmissão pelo IGTV do instagram @fabricasdeculturasn : https://www.instagram.com/fabricasdeculturasn/

: https://www.instagram.com/fabricasdeculturasn/ Classificação: livre

Dança de Salão

Quando: 16 de junho, terça-feira, às 14h

16 de junho, terça-feira, às 14h Transmissão pelo YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCSRGwG1IwHMZAi9XV-rxa2w/videos

: https://www.youtube.com/channel/UCSRGwG1IwHMZAi9XV-rxa2w/videos Classificação: 14 anos

Dança Afro

Quando: 23 de junho, terça-feira, às 13h

23 de junho, terça-feira, às 13h Transmissão pelo YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCSRGwG1IwHMZAi9XV-rxa2w/videos

: https://www.youtube.com/channel/UCSRGwG1IwHMZAi9XV-rxa2w/videos Classificação: 14 anos

Capoeira

Quando : 23 de junho, terça-feira, às 14h

: 23 de junho, terça-feira, às 14h Transmissão pelo YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCSRGwG1IwHMZAi9XV-rxa2w/videos

: https://www.youtube.com/channel/UCSRGwG1IwHMZAi9XV-rxa2w/videos Classificação: livre

Foto: Pixabay