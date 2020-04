Fábricas de Cultura montam programação de férias para o mês de janeiro

Se você está de férias e não sabe onde curtir, saiba que as Fábricas de Cultura de São Paulo podem ser sua opção de lazer e diversão. Os equipamentos de cultura montaram uma programação que promete agradar pessoas de todas as idades. As atividades vão desde apresentações musicais e de dança, até brincadeiras para crianças e jovens.

A programação começa a partir desta terça-feira (7/01) e são todas gratuitas. Para participar é recomendável que o público chegue 30 minutos antes do inicio das atividades.

Entre os destaques da programação estão “Experimentação à prática de instrumentos de Sopros” e o workshop “Danças e jogos anatômicos (I)” na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha e a “Oficina de Taco”, “Parkour pela Fábrica” e oficina de confecção de pipas na Fábrica de Cultura Jaçanã.

Confira a programação completa das Fábricas de Cultura da zona norte:

Fábrica de Cultura Brasilândia | Av. General Penha Brasil, 2508 – Vila Nova Cachoeirinha

Grupo de estudos de Libras

11 e 18/01 – sábado – 15h às 17h. Atividade livre

História da Música Popular Brasileira II

16/01 – quinta-feira – 14h às 17h, 20 vagas. Workshop | a partir de 14 anos

Armaduras de Papelão

21 e 28/01 – terça-feira – 14h às 16h, 15 vagas. Curso | 7 a 11 anos

A Dança do Maracatu de Baque Virado

14/01 – terça-feira – 10h às 12h;14h às 16h, 20 vagas. Curso | a partir de 13 anos

Trazendo a força e a nobreza representadas pela Rainha, Rei e sua Corte, essa trabalha a intensa relação com o batuque e sua influência principalmente na postura, vinda da dança dos Orixás.

Festa das Cores

24/01 – sexta-feira – 9h às 12h, 20 vagas. Workshop | 8 a 21 anos

Quem nunca quis se sujar sem levar bronca? Nessa atividade vamos brincar com pó colorido e fazer a festa das cores.

Fábrica de Cultural Vila Nova Cachoeirinha | Rua Franklin do Amaral, 1575

Danças e jogos anatômicos (I)

29/1- quarta-feira – 14h às 16h. Verifique o nº de vagas do workshop na recepção da unidade | Livre

Leitura básica de escrita musical

23/01 – quinta-feira – 14h30 às 16h30. Verifique o nº de vagas do workshop na recepção da unidade | Livre

Leitura básica de escrita musical/ de partituras.

Experimentação à prática de instrumentos de Sopros

14 e 16/01 – terça e quinta-feira – 14h30 às 16h30. Verifique o nº de vagas do curso na recepção da unidade | Livre

Estudando música pelo celular

14/01 – terça-feira – 15h às 17h. Verifique o nº de vagas do workshop na recepção da unidade | Livre

Hoje em dia é possível aprender música e treinar a percepção musical por meio do celular. Esse workshop visa oferecer um ponto de partida com indicações de aplicativos e orientações de como usá-los. *Necessário trazer o próprio celular.

Fábrica de Cultura Jaçanã | Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138; Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360

Parkour pela Fábrica

10/01 – sexta-feira – 14h às 18h, 20 vagas. Curso | livre

Vem descobrir um pouco mais do parkour, técnica que explora a própria força corporal para se deslocar por obstáculos como paredes e bancos, percebendo a Fábrica de um modo diferente.

Papagaios, Peixinhos & Rabiolas

10/01 – sexta-feira – 12h às 14h, 15 vagas. Workshop | Livre

Vamos confeccionar pipas e rabiolas? Faremos uma introdução teórica sobre os principais tipos e formatos de pipas, além de descobriremos outros novos.

Abracadabra e Sinsalabim – o mosquito terá um fim!

14/1 – terça-feira – 15h às 16h. Teatro/Contação de história | Livre

Local: SASF Tremembé (Rua Montenegro, 18 – Jardim Felicidade – São Paulo/SP)

Uma vila infestada por mosquitos causadores da dengue, onde não há saneamento básico de qualidade e moradores deixando água parada nos vasos, pneus etc. Conhece esse ambiente? É a partir desse cenário e com humor que a contação de história da EK Produções Artísticas, em parceria com a Fábrica Jaçanã, se volta à conscientização sobre o combate ao mosquito da dengue (Aedes aegypti), da chikungunya e zika vírus.

Oficina de Taco

23/01 – quinta-feira – 12h às 14h, 20 vagas. Workshop | Livre

Bonecas Abayomi

31/01 – sexta-feira – 13h às 16h, 20 vagas. Curso | Livre

Bibliotecas das Fábricas de Cultura:

Sons do brincar: Contação de histórias + Oficina de construção de instrumentos com material reciclável

15/01 – quarta-feira – 14h30 – Jaçanã

16/01 – quinta-feira – 14h30 – Brasilândia

17/01 – sexta-feira – 14h30 – Vila Nova Cachoeirinha

Para crianças até os 10 anos | Familiares devem conferir o nº de vagas na recepção.

Personagens Fantásticos Nunca Inventados

23/01 – quinta-feira – 14h30 – Jaçanã

24/01 – sexta-feira – 14h30 – Brasilândia

30/01 – quinta-feira – 14h30 – Vila Nova Cachoeirinha

Para crianças a partir dos 6 anos | 20 vagas

