Fábricas de Cultura oferecem oficinas de férias pelo YouTube

No dia 13 de julho, terça-feira, às 10h, o educador Laerte Rodrigues convida artistas para aprenderem a se autogerir e a organizar melhor as ações de seu planejamento, desde orçamentos domésticos aos profissionais, além de ter resultados com a precificação, horas trabalhadas e metas alcançadas para nutrir suas necessidades e alcançar seus objetivos. Às 12h, Cris Glass ensina o público a fazer pipas coloridas. Basta ter vareta de bambu, linha, cola e papel de seda.

Para criar um projetor de papelão que possibilite projetar desenhos na parede, os participantes devem estar on-line às 10h do dia 15 de julho, quinta-feira. No mesmo dia, às 14h, o educador Alex Moletta disponibiliza dicas, técnica de gravação e os cuidados necessários para gravar vídeos utilizando um celular. Já às 16h, a oficina propõe ensinar técnicas de adaptação de histórias para contação, criação simples de roteiro, personagens e utilização de aplicativos de celular para gravar e editar seu desenho (draw my life). Além dos materiais para desenho, é necessário ter um celular ou câmera para filmar o processo de criação e um tripé ou algo que sustente o equipamento.

Na atividade do dia 20 de julho, terça-feira, às 10h, será construído um brinquedo com papéis coloridos.

Às 14h do dia 22 de julho, quinta-feira, acontecem três oficinas. Na oficina de stop motion, os aprendizes vão realizar pequenos filmes de 10 cenas em formato de stop motion contando um pouco da rotina do dia a dia durante a quarentena em casa.

A proposta da segunda atividade é de vivenciar uma experiência de alongamentos, respirações e relaxamento corporal em família. O intuito é aproximar os familiares das práticas corporais e oferecer uma nova perspectiva divertida sobre autocuidado em casa que pode ser construído coletivamente e com leveza.

Por fim, a terceira oficina ensina os participantes a criar um trompete com materiais recicláveis. Os materiais necessários são: 2 garrafas pet de 2 litros, uma sacola plástica e um punhado de milho (arroz ou feijão também serve).

Em homenagem ao dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, que é celebrado no dia 25 de julho, será realizada uma roda de conversa sobre Mulheres Pretas, referências na produção de conhecimento acerca dos feminismos negros. A atividade, que pretende realizar uma ponte entre vivências e teorias, será transmitida às 15h do dia 22 de julho.

O educador Márcio Rogério ensina a construir o principal instrumento utilizado na capoeira, o berimbau. Na atividade, os participantes utilizarão materiais recicláveis para a confecção do instrumento. O vídeo será disponibilizado no dia 24 de julho, sábado, às 10h.

No dia 27 de julho, terça-feira, às 10h, os participantes aprenderão a fazer uma massinha de argila artificial, que pode ser guardada na geladeira e serve para fazer inúmeros brinquedos.

Com uma gota de água e um celular, a atividade ensinará os interessados a criar uma “lente macro”. A oficina estará disponível no dia 29 de julho, quinta-feira, às 18h.

Fábrica de Cultura Brasilândia

Avenida General Penha Brasil, 2508 | Telefone: (11) 3859-2300

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Rua Bacia de São Francisco, s/n | Telefone: (11) 5822-5240

Fábrica de Cultura Diadema

Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135 – Centro – Diadema/SP | Telefone: (11) 4061-3180

Fábrica de Cultura Jaçanã

Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 | Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360 | Telefone: (11) 2249-8010

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Rua Antônio Ramos Rosa, 651 | Telefone: (11) 5510-5530

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Rua Franklin do Amaral, 1575 | Telefone: (11) 2233-9270

Serviço: