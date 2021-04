Fábricas de Cultura recebem coletivos que debatem jornalismo e produção cultural das periferias

A ampla programação de maio das Fábricas de Cultura das regiões norte e sul de São Paulo, e Diadema – programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis – recebe diversos temas. Os debates virtuais e gratuitos serão sobre o jornalismo feito por mulheres na pandemia, produção cultural nas periferias, os reflexos da pandemia no comportamento das crianças, liberdade de imprensa e o sistema prisional brasileiro a partir do olhar das mães.

A Fábrica de Cultura Capão Redondo recebe o bate-papo Jornalismo feito por mulheres na pandemia no dia 14 de maio, sexta-feira, às 19h, transmitido pelo IGTV do Instagram. Durante a conversa, Jéssica Moreira, jornalista formada pela FAPCOM, escritora e focada em temáticas voltadas aos Direitos Humanos, e Semayat Oliveira, jornalista pela UMESP e especializada em Educação, Cultura e Relações étnico-raciais na USP – ambas integrantes do coletivo jornalístico independente Nós, mulheres da periferia – compartilham os desafios o que têm aprendido durante este período de crises ressaltadas pela pandemia de Covid-19. O Nós, mulheres da periferia mantém um site de notícias liderado por mulheres negras e de diferentes periferias de São Paulo.

No dia seguinte, em 15 de maio, às 18h, na mesma rede social, é a vez do Bate-papo sobre produção cultural na periferia com o Circo de Québra e o coletivo Nóis da Viela. Os dois grupos vão refletir sobre as experiências adquiridas durante suas trajetórias, fazendo uma conexão entre as periferias da zona norte e sul da capital paulista. O foco estará em torno dos espaços utilizados para seus projetos artísticos, como escadões e vielas das próprias quebradas. O efeito do isolamento social no lado psicológico da população infantil será abordado pela Fábrica de Cultura Diadema por meio da conversa Crianças e a quarentena com a psicanalista e arteterapeuta Val Santana. A atividade está agendada para o dia 14 de maio, às 18h, via Facebook . Por meio do projeto “Alegrat”, Santana aborda os efeitos desse período de pandemia na mudança de comportamento das crianças e reflexões sobre sintomas como a agressividade, choro e baixo rendimento escolar, que podem sinalizar mal-estar ou início de um transtorno psíquico. Val Santana também é atriz circense pela Cia. Contando Histórias.

