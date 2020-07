Famílias terão acesso a uma nova linha de crédito para investir em um imóvel

A Caixa Econômica Federal anunciou na manhã de hoje (30), quinta-feira, uma nova linha de crédito para famílias investir no sonho da casa própria. A chamada “Real Fácil CAIXA” é a nova modalidade do banco que tem como principal vantagem a taxa de juros reduzida.

Na hora de contratação, o cliente poderá optar pela TR, IPCA ou Taxa Fixa. Para ajudar nesta escolha, o cliente que aderir à nova linha de crédito poderá comparar a taxa de juros e as condições para o empréstimo. As simulações estão disponíveis pelo site da Caixa (clique aqui).

Outra característica desta linha de crédito é que o cliente poderá oferecer, como garantia de pagamento, o imóveis residenciais ou comerciais. Nesta primeira fase de relançamento da linha de crédito, o imóvel utilizado como garantia não deve ter pendência.

O cliente também poderá optar em aderir o sistema de amortização, que pode escolher entre Sistema de Amortização Constante – SAC ou Sistema Francês de Amortização – PRICE. As novas condições e taxas de juros valem para novos contratos e estarão vigentes a partir da próxima segunda-feira (03/08).

De acordo com o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães: “as novas condições têm como objetivo trazer maior atratividade do produto ao cliente, sendo uma linha de crédito comercial com taxas de juros menores e prazos maiores”. Segundo ele, “é uma excelente oportunidade para as famílias realizarem investimentos ou readequarem seu endividamento de curto prazo, que possui juros mais altos”.