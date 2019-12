Farma & Farma chega ao Tucuruvi com um novo conceito em farmácia que trabalha pensando no consumidor

Foi inaugurado no ultimo dia 12/12 a Unidade Tucuruvi da Farma & Farma Popular. Esta franquia, já consolidada em várias regiões do país, possui cerca de 170 lojas, principalmente no estado de Santa Catarina, onde se localiza sua matriz franqueadora, e chega pela primeira vez na cidade de São Paulo com sua primeira unidade no bairro do Tucuruvi, na Av. Nova Cantareira, 2511, ao lado do Cartório do Tucuruvi.

Marcelo Fuertes, franqueado desta unidade, comenta que sempre se encantou pela atividade farmacêutica, mesmo não sendo profissional da saúde, é administrador e consultor empresarial, e que estudou mais de 14 meses várias franquias de redes farmacêuticas em busca de um negócio rentável e que fosse de encontro aos seus objetivos como empreendedor e, principalmente, como entusiasta por ações inovadoras e de caráter social.

Marcelo reforça que encontrou no Grupo Farma & Farma, o que procurava: seriedade, comprometimento, agilidade e, principalmente, a atenção plena da diretoria do Grupo em ajudar e dar o suporte necessário e liberdade de ações neste empreendimento recém inaugurado.

Com isso Marcelo fomentou e estruturou a Unidade do Tucuruvi da Farma & Farma Popular com alguns conceitos inovadores. Além do espaço físico, que possui toda logística de uma excelente Farmácia, a unidade oferece todo tipo de medicamentos, além das seções de produtos a base de plantas medicinais, drogas vegetais, cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal, produtos médicos e para diagnóstico in vitro, entre outros. Mas como atrativo principal, Marcelo garante que os preços da Farma & Farma são competitivos e populares e que vale conferir antes de comprarem em outros estabelecimentos do segmento.

Outra novidade que está sendo implantada nesta unidade, que logo estará em pleno funcionamento e que promete ser inovador tanto para o Grupo quanto para o segmento em geral, é o sistema Delivery, levando medicamentos para o consumidor em sua residência ou local de trabalho. A inovação não está no serviço Delivery, mas sim no tempo de entrega, já que sua logística permite que, após a compra, o produto chegue em até duas horas ao seu destino.

Mas o que realmente transforma esta unidade diferente de qualquer outra é no piso inferior da unidade onde foi criado um espaço denominado “co-working”, um local formado por vários ambientes como cafeteria, sala de reunião, sala de TV e várias mesas e cadeiras internas e externas, onde os visitantes poderão utilizar para momentos de descanso, lazer e até para trabalho, utilizando seus laptops e até mesmo se reunindo com pessoas para negócios.

Neste espaço ainda serão organizados eventos para o público em geral como palestras e ações relacionadas a área de saúde. Neste espaço, Marcelo pretende integrar a comunidade criando assim um ambiente de encontros voltado ao trabalho, cultura e lazer.

Várias ações que irão movimentar a região já estão nos planos para serem implementado a partir de 2020, a primeira é a “1º Corrida Farma & Farma Popular”, um trajeto de pelo menos de 5 quilômetros com participação da população que terá a oportunidade de praticar o esporte, inclusive concorrendo a prêmios e brindes.

Várias personalidades civis, políticas e militares estiveram presentes, prestigiando o dia da inauguração, entre eles: o Vereador José Police Neto (PSD), Major Paulo César Gomes, representando o Senador Major Olimpio (PSL), Coronel Velozo, sempre atuante na região junto a comunidade da Zona Norte, O Soldado Sá, diretor da APMDFESP, a Soldado Viggiani do 43º BPM, Reinaldo Theocharis Papaiordanou, Diretor-Presidente da SOMAERO e também presidente da Artcon Construção e Incorporação, Alexandre Traversim, presidente da FEDEESP além do diretor Geral da Farma & Farma, Herivelton Ferreira e representante do Grupo. Nos dias de inauguração a festividade contou com a apresentação de palhaços e a participação da empresa “A Barista” (www.abarista.com.br,) que organizou toda a parte da cafeteria, servindo cafés e capuccinos aos convidados.

Sobre a Farma & Farma

A rede nasceu no ano de 1997, em Santa Catarina, e rapidamente tornou-se nacional, com expansão para os estados do Paraná, Mato do Grosso do Sul e Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Pará, São Paulo, Paraíba, Goiás, Sergipe, Rondônia, Espírito Santo, Bahia e Amazonas. Hoje, são duas entidades com campos de atuação distintos: A Associação dos Farmacêuticos Proprietários de Farmácias do Brasil, que tem como objetivo qualificar, defender e representar o farmacêutico como pessoa física; e a Farma & Farma S/A., que age diretamente com as pessoas jurídicas, defendendo e dando suporte às farmácias, melhorando a gestão e o resultado dos franqueados.

Tem como missão promover a qualidade de vida, sendo uma empresa de excelência no ramo farmacêutico, contribuindo para que suas farmácias atendam aos desejos e necessidades da saúde e bem estar dos seus clientes.

E como objetivo: ser a melhor franquia de farmácias de farmacêuticos do Brasil, referência de responsabilidade social no setor, oferecendo produtos e serviços farmacêuticos de alta qualidade aos clientes, garantindo rentabilidade aos franqueados e acionistas. Mais informações sobre franquias www.farmaefarma.com.br.

