Fatalidades com ciclistas no trânsito sobe 61% em São Paulo

De acordo com os dados da Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito no Estado de São Paulo), os acidentes que resultam em mortes de ciclistas no trânsito subiram de 22 para 36 no ano passado, quando comparado ao ano de 2018, o que corresponde a um aumento de 61%.

Os dados foram divulgados na segunda-feira (20/01) e mostra as fatalidades no trânsito do estado de São Paulo.

Zona Norte

O Mapa da Desigualdade de 2019 revelou que Jaçanã é o 9º distrito da cidade de São Paulo mais perigos para quem é ciclista. Segundo o relatório, a cada 100 mil habitantes acontece 13,6 acidentes no trânsito envolvendo ciclistas.

Mesmo sendo um dos 10 bairros mais perigosos, Jaçanã ainda está bem distante dos distritos Barra Funda, primeiro colocado da lista, com 31,8 acidentes, seguidos de Bom Retiro (26,3) e, fechando o pódio, Sé, com 22,9 ocorrências.

Vale mencionar que dos 10 distritos, Jaçanã é o que conta com menos quilômetros de ciclofaixa, sendo apenas uma que começa na avenida Luís Stamatis e termina na avenida Edu Chaves, totalizando 1,1 km de extensão. No entanto, somada com a avenida Edu Chaves, o percurso fica com total de 2,9 quilômetros. Ao todo, a cidade de São Paulo possui 503 quilômetros de ciclovia.

Plano Cicloviário

Em dezembro de 2019 a Prefeitura apresentou o Plano Cicloviário da capital paulista. A proposta prevê a criação de 173 de conexões, além de reformar outros 310 quilômetros da ciclovia já existente. Nenhum quilômetro será retirado.

De acordo com a gestão municipal, a malha cicloviária da cidade se tornará mais segura, terá melhor qualidade e será focada em mobilidade, além de ter menor custo com sinalização. O projeto também prevê 12 quilômetros de remanejamentos, considerando as particularidades do sistema viário, a segurança dos usuários e a fluidez no trânsito.

Outros dados

Apesar do aumento, o relatório do Infosiga registrou queda de 361 para 311 em acidentes com fatalidades com motociclistas, o que corresponde a uma redução de cerca de 15%. Outro perfil de vítima que registrou uma ligeira queda foram as fatalidades dos condutores de veículos, reduzindo de 108 de 2018 para 106 em 2019.

Por outro lado, os pedestres, que são as principais vítimas no trânsito, registrou um aumento de fatalidades, subindo de 374 ocorrências em 2018 para 381 em 2019. Somente no último mês de dezembro as ocorrências subiram 50% em comparação ao mesmo período de 2018.

Na somatória total dos dados da Infosiga, a cidade de São Paulo atingiu a menor taxa de fatalidades no trânsito desde 2015. Ao todo foram contabilizados 874 acidentes no trânsito que resultaram em mortes no ano passado. Em 2018 a marca era de 888.

Perfil da vítima

As principais vítimas do trânsito paulistano são os pedestres, que contabilizou 381 fatalidades por atropelamento. Logo em seguida são os motociclistas, com 311 e os condutores ou passageiros de veículos, com 106.

O perfil das vítimas são homens (79,23%) e jovem com idade de 18 a 24 anos (16,47%). O automóvel é o principal responsável pelos acidentes, com 950 ocorrências. O período em que mais ocorrem as fatalidades é a noite, das 18h às 24h, com registro de 1.352 casos, seguido da madrugada, das 0h às 6h, com 1.167 casos.