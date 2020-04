Fechamento de serviço de atendimento à população de rua na Cracolândia gera preocupação

A Prefeitura de São Paulo determinou o fechamento do último serviço de atendimento à população em situação de rua na Cracolândia. Os usuários foram transferidos para o novo Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) II, localizado no bairro Glicério e inaugurado hoje (8).

A transferência na manhã de hoje (8) não foi bem recebida pela população de rua, que não só criticaram a forma como aconteceu a alteração de endereço, mas como denunciaram práticas de violência. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, um dos usuários revelou:

“A realidade é que a gente é espancado, é spray de pimenta na cara, jogam água em nós quando nós estamos fazendo a limpeza [do espaço], é ‘nego’ dormindo no chão, comendo comida do lixo [sic]”.

Apesar do alvoroço, a mudança de endereço é vista como positiva. Isso é o que explica Alderon Costa, articulador do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da População em Situação de Rua. A crítica da entidade está na forma que a Prefeitura conduziu essa alteração.

Segundo Costa, o “processo [de mudança] aconteceu muito rápido” e destaca que não teve diálogo com as pessoas. Em razão disso, houve uma movimentação nesta manhã para “tentar impedir as transferência para hoje”.

A transferência dos usuários do serviço aconteceu por meio de ônibus que a Prefeitura disponibilizou para fazer o transporte. Nas imagens gravadas, é mostrado uma aglomeração de pessoas em torno do veículo.

Tumulto de usuários perto do ônibus que fará o transporte da população de rua para o SIAT II Glicério – Foto: Reprodução/Facebook“Lá [no Glicério] também tem uma população vulnerável, que precisa de atendimento”, revela Costa, argumentando que, a chegada da população da Cracolândia no Glicério poderá gerar conflitos “As pessoas de lá estão reivindicando que também querem um espaço”.

Por fim, o articulador lembra que “sempre houve uma tentativa da Prefeitura de tirar as pessoas de lá da região”. Ele destaca que “todos os espaços abertos são importantes” e finaliza dizendo que é “necessário abrir outros espaços” ao invés de fechar.

A Prefeitura não respondeu sobre os maus tratos sofridos pelos usuários do serviço. A gestão destacou que o SIAT II Glicério visa “melhorar o atendimento no acolhimento e no tratamento da saúde de usuários de álcool e drogas em situação de vulnerabilidade”.

A unidade contará com um Centro de Acolhida 24h. Serão 200 vagas, sendo 100 para atendimento diurno e 100 para pernoite, destinadas a homens, mulheres e transexuais em situação de rua e dependência química.

Usuários do serviço de atendimento na Cracolândia caminhando pelas ruas após o fechamento da unidade.

POPULAÇÃO DE RUA TEME CONTAMINAÇÃO EM MASSA

Apesar das medidas da Prefeitura, entidades e movimentos sociais que trabalham com a população em situação de rua, criticam a falta de controle do Covid-19 na população de rua. Segundo Darcy Costa, coordenador estadual do Movimento Nacional dos Moradores de Rua em São Paulo (MNMR-SP): “Não se tem critérios bem definidos de como será feito o serviço e acompanhamento do controle do vírus”.

Atualmente a cidade de São Paulo possui 24,3 mil de pessoas que vivem nas ruas, segundo Censo da Prefeitura. Porém os profissionais da assistência estimam que existem de 30 a 40 mil pessoas em situação de rua.

No fim de março a Prefeitura informou que criará abrigos emergenciais exclusivos para acolher as pessoas em situação de rua com suspeita da doença. Ao todo, serão cinco novos centros emergenciais, com 400 vagas.

De acordo Censo da gestão municipal, mais de 3 mil pessoas em situação de rua têm mais de 60 anos, ou seja, estão no grupo de risco.

ZONA NORTE

Quem passa por Santana já havia notado esse aumento da população em situação de rua. Tanto é que este foi o tema principal da audiência pública regional de Santana/Tucuruvi, ocorrida em julho de 2019. Na ocasião, o líder comunitário João Santo alegou que a via onde houve mais atendimento de pessoas desabrigadas foi a av. Cruzeiro do Sul.

Além disso, em setembro a Prefeitura encerrou o contrato de duas entidades responsáveis em administrar os centros de acolhidas Zaki Narchi 2 e 3, de Santana. Os dois albergues fazem parte do Complexo Zaki Narchi, que abriga três centros de acolhida, somados eles atendem 900 pessoas. Na ocasião, a justificativa da gestão municipal foi em razão do “contigenciamento de recursos“.

Ainda no ano passado, a Prefeitura transferiu o serviço Atende (Atendimento Diário Emergencial) da República para a Armênia, bem próximo ao Shopping D. O serviço realizava atendimento à população em situação de rua, em especial da Cracolândia. Atualmente ele funciona como SIAT II de maneira experimental.

A decisão causou polêmica entre os moradores da zona norte, ocasionando protesto com a justificativa de que a mudança de endereço aumentaria ainda mais a concentração das pessoas em situação de rua na região.

De acordo com informação da própria Prefeitura, o novo equipamento tem a capacidade de atender 300 pessoas por dia. Ele fica localizado na rua dos Gusmões, a 2,7 quilômetros de distância do novo espaço, segundo o trajeto mostrado pelo Google Maps.

Foto: Paulo Farias/Reprodução Facebook