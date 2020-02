Feira de Orgânico Lar Center promove oficinas infantis de artigos carnavalescos

Nos próximos três domingos de fevereiro a Feira de Orgânicos Lar Center realizará oficinas com a criançada em celebração Carnaval. As atividades prometem explorar a criatividade dos pequenos ao customizar adereços típicos da data como máscaras, instrumentos musicais e abadás.

A Feira acontece todos os domingos no estacionamento do Shopping. Ela reúne diversos produtores e oferece uma barraca com diversificado cardápio orgânico para o café da manhã, espaços para refeição e convivência, com uma área exclusiva às crianças brincarem, bicicletário, além de bebedouros para os pets.

F eira de Orgânicos Lar Center

Quanto: Todos os domingos, das 8h às 14h

Oficinas: máscaras (9/2), instrumentos musicais (16/2) e abadás (23/02)

Endereço: Av. Otto Baumgart, 500 – Vila Guilherme