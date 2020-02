Feirão do Serasa promete descontos de até 98% da dívida do consumidor

Desde quinta-feira (27) os consumidores têm a chance de renegociar suas dívidas por meio do Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor. A ação vai até o dia 31 de março e o consumidor pode solicitar o desconto da débito por meio do site ou aplicativo do Serasa Consumidor.

A plataforma on-line permite a renegociação diretamente com os credores e de qualquer lugar e de forma gratuita. Todas as empresas participantes oferecerem oportunidades exclusivas, prazos de pagamentos diferenciados, além de descontos para a quitação das contas em atraso. Confira alguma delas:

Itaú, Banco do Brasil, Santander, Recovery, Claro, Net, Embratel, Avon, Ativos, Anhanguera, CredSystem, Sky, Oi, DI Santinni, Ipanema, Nextel, Unopar, Hoepers, BMG, Digio, Porto Seguro, Tricard, Crefisa, Cartão confiança (D’avó), Unic, Fama, Pitágoras, SoroCred, Uniderp, Unime, Itau Card, Hipercard, ConectCer, Elmo, Tenda, Energisa, Banco Original, Banrisul, EDP.

Em novembro de 2019, a versão online do feirão promoveu mais de 4 milhões de acordos fechados (considerado o maior da empresa), o que resultou em mais de R$ 5 bilhões em descontos concedidos.