Feirão Limpa Nome do Serasa acontece até segunda (22)

Consumidores com o nome negativado terão até segunda-feira (22/12) para regularizar sua situação por meio do Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor. O Feirão oferece até 98% de desconto para que a pessoa possa quitar suas dívidas e virar o ano no azul. Até agora, a ação promoveu mais de 3 milhões de renegociações.

Para facilitar a vida do consumidor, o Feirão acontece pela internet. A plataforma on-line permite a renegociação diretamente com os credores e de qualquer lugar e de forma gratuita. Todas as empresas participantes oferecerem oportunidades exclusivas, prazos de pagamentos diferenciados, além de descontos para a quitação das contas em atraso.

Confira as empresas que participam o Feirão:

Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime.

De acordo com a empresa, até o momento mais de 1.5 milhões de consumidores já negociaram suas dívidas, somando mais de 2.2 milhões de acordos fechados. Isso representa um crescimento de 263% em relação ao último feirão. Veja o panorama completo:

3 milhões de dívidas negociadas;

5 milhões de pessoas que negociaram suas dívidas;

47% das dívidas negociadas com descontos acima de 80%;

71% foram negociadas à vista;

5 bilhões em descontos concedidos para o consumidor.

Para saber mais e para negociar suas dívidas, acesse o link (clique aqui).