Feirão Serasa Limpa Nome é prorrogado até 21 de dezembro

O Feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado até o dia 21 de dezembro nos canais digitais da empresa. Até o momento, foram mais de quatro milhões de dívidas negociadas com descontos de até 99%, e ainda restam mais de 60 milhões de débitos para serem quitados com as mais de 50 empresas parceiras.

No feirão, consumidores de todo o Brasil podem negociar suas dívidas com até 99% de desconto.

Além de poder acessar o serviço no site e app da Serasa, os consumidores contam pela primeira vez com mais dois canais de renegociação: o número de WhatsApp 11 99575-2096 e o 0800 591 1222. Como o atendimento presencial nas agências da Serasa está suspenso desde março, as mesmas condições de desconto estão disponíveis nas mais de sete mil agências dos Correios em todo o Brasil.

Para assegurar uma jornada digital simples e segura sem que os usuários caiam em golpes que levam o nome da empresa, a Serasa criou um roteiro prático para que os consumidores possam aproveitar a oportunidade:

1º Passo

Acessar o site www.serasa.com.br ou baixar o aplicativo no celular; digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número: (11) 98870-7025.

2º Passo

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, devidamente explicadas, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as mais variadas opções para renegociar cada débito.

3º Passo

Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas, e a melhor data de vencimento.

4º Passo

A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento escolhida.

Com o boleto o consumidor pode optar em pagar pelo aplicativo do banco em que tiver conta, que consegue ler o arquivo diretamente do computador, ou então imprimir a via e pagar na agência ou nas casas lotéricas