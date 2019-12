Feliz Natal e um Ano Novo que devemos experimentar

Natal! Data de confraternizar com a família e amigos. Momento de aparar as arestas, apagar os rancores e reconciliar as diferenças, é o momento de amar!

Festejamos o nascimento de Jesus, que aqui veio para ensinar tudo isso!

Mostrar à nós, mortais o que verdadeiramente somos, seres humanos! E por sermos o que somos, cometemos, muitas vezes, injustiças e erros, até mesmo com as pessoas que amamos. As palavras que Ele nos ensinou estão repletas de amor e fé. E que todo nós, seres humanos, podemos nos arrepender e pedir perdão, e principalmente, perdoar!

Essas atitudes são a demonstração de nossa fé! Mas devemos recordar de seus ensinamentos que pedir perdão e perdoar deve ser feito de coração aberto e com sentimento de sinceridade, acalentando a alma com o néctar do Amor! O Natal aflora esses sentimentos nas pessoas, e deveríamos mantê-los durante todo o ano. Nossa vida se tornaria melhor quando aprendemos e praticamos o verdadeiro amor que nos foi ensinado.

Ano Novo! Estamos chegando ao final de 2019. Ufa! Ano difícil para muitas pessoas. Desemprego, recessão, falta de dinheiro. Muitos foram os motivos que a grande maioria dá adeus a este ano e reacende as esperanças para o próximo que está chegando. As provações, a luta diária, não foi fácil! A chegada de um novo ano propicia a criação de novos projetos de vida. Parecemos uma bateria recarregável, esgotou a carga no ano que finda e colocamos para carregar no ano que chega. O entusiasmo reaparece, e junto com ele o sentimento de mudanças para melhor, seja no negócio, no emprego, na convivência e no amor.

Natal e Ano Novo, duas datas importantes para boa parte do mundo. Datas que representam o Amor e a Esperança, duas locomotivas que fazem nossa máquina funcionar e continuar na estrada da vida, pois são sentimentos que se renovam a cada ano. Mas devemos sempre ter em mente que o Natal é puramente Jesus e o verdadeiro Ano Novo deveria ser “experimentado” como o escritor e poeta Carlos Drummond de Andrade expressou em uma de suas magníficas obras literárias:

“Para você ganhar belíssimo Ano Novo

cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,

Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido

(mal vivido talvez ou sem sentido)

para você ganhar um ano

não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,

mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;

novo até no coração das coisas menos percebidas

(a começar pelo seu interior)

novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,

mas com ele se come, se passeia,

se ama, se compreende, se trabalha,

você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,

não precisa expedir nem receber mensagens

(planta recebe mensagens?

passa telegramas?)

Não precisa

fazer lista de boas intenções

para arquivá-las na gaveta.

Não precisa chorar arrependido

pelas besteiras consumadas

nem parvamente acreditar

que por decreto de esperança

a partir de janeiro as coisas mudem

e seja tudo claridade, recompensa,

justiça entre os homens e as nações,

liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,

direitos respeitados, começando

pelo direito augusto de viver.

Para ganhar um Ano Novo

que mereça este nome,

você, meu caro, tem de merecê-lo,

tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,

mas tente, experimente, consciente.

É dentro de você que o Ano Novo

cochila e espera desde sempre”

A equipe do Jornal SP Norte, deseja a todos anunciantes, leitores, colaboradores e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de saúde, conquistas, realizações e experiências conscientes!