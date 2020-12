Feminicídios aumentam 42% em um mês no estado de SP

O estado de São Paulo registrou um aumento de 42% no número de feminicídios em um mês.

De acordo com dados de criminalidade divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), foram 20 ocorrências de feminicídios em novembro deste ano contra 14 casos registrados no mês de outubro. Na comparação com novembro de 2019 com 2020, o aumento foi de 17,7%, já que ano passado foram 17 casos.

O número de casos de estupro consumado contra mulheres se manteve igual entre outubro e novembro deste ano, com 228 casos, mas as ocorrências desse tipo tiveram queda de 14% se comparado novembro de 2020 com o mesmo período do ano passado (266 casos)

Os casos de lesão corporal dolosa contra mulheres registraram queda na comparação de outubro com novembro de 2020. Foram 4.634 casos em outubro, contra 4.667 em novembro, uma queda de 4,4%. Também houve queda em relação ao mês de novembro do ano passado.

Porém, essa queda no número de casos pode indicar uma subnotificação, já que muitas mulheres evitam sair neste período de pandemia.

O número de casos de violência contra a mulher aumentou durante a pandemia de Covid-19, que determinou medidas de distanciamento social.

Dentre as ocorrências que também subiram no comparativo mensal, estão os casos de homicídio culposo, que passaram de 10 para 11. No caso de latrocínios (roubo seguido de morte), houve queda de 21 casos em outubro para 12 em novembro.